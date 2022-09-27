قال الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف الثلاثاء إن موسكو لها الحق في الدفاع عن نفسها بالأسلحة النووية إذا جرى تجاوز حدودها وإن هذا "بالتأكيد ليس خدعة".

كما حذر ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من أن موسكو لها الحق في الرد "دون كثير من المشاورات" مع تصاعد التوتر بشأن الاستفتاءات التي أجريت في مساحات شاسعة من المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

ووجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي تهديداً مستتراً باستخدام الأسلحة النووية، وأعلن تعبئة جنود الاحتياط بعد تقدم ميداني حققه الجيش الأوكراني.

تفاعلاً مع على ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلة بُثت الأحد، إن بلاده أرسلت تحذيرات سرية إلى روسيا لثنيها عن خيار الحرب النووية، محذرة من أنه ستكون لها "عواقب كارثية".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إن تهديد بوتين النووي المستتر "يمكن أن يكون حقيقة"، مشيراً إلى أن النشاط العسكري الروسي في محطات الطاقة النووية في أوكرانيا هو "الخطوات الأولى لابتزازه النووي".

وقال الزعيم الأوكراني عن بوتين "إنه يريد تخويف العالم بأسره"، وتابع: "لا أعتقد أنه يخادع. أعتقد أن العالم يردعه ويحتوي هذا التهديد.. نحن بحاجة إلى مواصلة الضغط عليه وعدم السماح له بالاستمرار" في ذلك.

وتسمح العقيدة العسكرية الروسية باستخدام أسلحة نووية تكتيكية في ساحة المعركة لإجبار العدو على التراجع. وسُئل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، السبت، في الأمم المتحدة عن تصريحات بوتين، فاكتفى بالقول إن عقيدة موسكو "وثيقة مفتوحة".

وتنص العقيدة العسكرية الروسية على إمكان اللجوء إلى ضربات نووية إذا تعرضت أراضٍ تعتبرها موسكو تابعة لها لأي هجمات، وهو ما قد يكون عليه الحال في المناطق الأوكرانية التي تُجرى فيها منذ يوم الجمعة استفتاءات لضمها إلى روسيا.