بدأ موظفو شركة "توتال إينرجي" في فرنسا الثلاثاء، إضراباً لمدة ثلاثة أيام، للمطالبة بزيادة أجورهم، بناءً على دعوة اتحاد نقابات العمال.

وحسب موقع Sud Ouestالفرنسي، هدد الموظفون الشركة بعرقلة إمدادات محطات الوقود.

ونقل الموقع عن ممثل اتحاد النقابات في الشركة قوله إنه "يدعو إلى عدم إخراج أي منتج من مصافي التكرير أو البتروكيماويات".

ويطالب الموظفون بزيادة الرواتب بصفة فورية بنسبة 10% لعام 2022، في حين تدعو النقابة كذلك إلى إلغاء تجميد التوظيف في البلاد ووضع خطة استثمار واضحة، وشدد ممثل النقابة على أن هذه المطالب هي أسباب الإضراب عن العمل.

وأضاف ممثل اتحاد النقابات أن بعض الموظفين يتلقون أجوراً منخفضة للغاية وتوجد حاجة إلى إعادة تقييمها لتصبح تتماشى مع مستوى ما تحققه الشركة من أرباح، وعبر عن أمله في "تعبئة قوية للغاية" من العمال في الأيام القادمة.

وبالإضافة إلى انقطاع إمدادات محطات الوقود، يقدر موقع Sud Ouest الفرنسي أن إنتاج مصافي التكرير والبتروكيماويات قد يشهد انخفاضاً في معدلات التدفق بين 20 و30 في المئة، حال نجاح الإضراب.

وتوظف مجموعة توتال إنرجي 35 ألف شخص في فرنسا في كل فروعها.