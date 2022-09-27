قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، إن وفداً من وزارة العدل السويدية سيزور أنقرة مطلع الشهر المقبل، لبحث تسليم أشخاص متورطين في جرائم إرهاب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بوزداغ الاثنين عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أن المباحثات متواصلة مع فنلندا والسويد لتسليم مطلوبين ومجرمين، مبيناً أنهم ينتظرون من البلدَين تسليم أنقرة مطلوبين من تنظيمَي "كولن" و"PKK" الإرهابيين.

وأوضح أن وفداً من وزارة العدل السويدية سيزور أنقرة يومي 5 و6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك حول تسليم الأشخاص المتورطين في جرائم الإرهاب.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرَين في الناتو، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.

وفي المذكرة مشتركة تَعهَّد البلدان لتركيا بـ"التضامن والتعاون الراسخَين في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره". كما وعدا بالتخلي عن دعم تنظيم "PKK" الإرهابي، بالإضافة إلى جميع فروعه في سوريا والعراق مثل "YPG" و"PYD".

كما اتفقا على رفع حظر الأسلحة المفروض على تركيا، والتزام زيادة التعاون معها من خلال تعديل التشريعات الوطنية الخاصة بصادرات الأسلحة إلى حلفاء الناتو. كذلك إنشاء آلية تعاون منظمة حول تبادل المعلومات الاستخبارية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلاً عن اتخاذ خطوات ملموسة لتسليم المجرمين الإرهابيين واتخاذ ترتيبات تعاقدية ثنائية. في المقابل ستدعم تركيا طلبهما للانضمام إلى التحالف.