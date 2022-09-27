انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدعم الذي تتلقاه أثينا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مبيناً أن ذلك لن ينقذ اليونان.

تصريحات أردوغان جاءت في كلمة ألقاها الثلاثاء، خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية، في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان بهذا الخصوص: "هل تظنون أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا سينقذكم؟ لا لن يفعل، بل ستراوحون مكانكم".

وأضاف أن "تكديس الأسلحة في منطقة تراقيا الغربية (شمال شرق اليونان) والجزر لا يعني تركيا بشيء لأن قوتها أعظم بكثير".

وتابع: "لكننا نود تذكير (اليونان) بأن هذه الخطوة (تكديس السلاح) تعتبر احتلالاً خفياً".

وكانت طائرات مسيرة تركية رصدت نقل اليونان 23 مدرعة إلى جزيرة مدللي (لسبوس) و18 أخرى إلى سيسام (ساموس) يومي 18 و21 سبتمبر/أيلول.

وكان لافتاً أن المدرعات من تلك التي منحتها الولايات المتحدة لليونان، ووصلت إلى ميناء دده أغاج (أليكساندروبولي).