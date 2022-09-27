أعلنت السلطات الدنماركية والسويدية عن رصدهما تسرُّب غير مفسّر للغاز في موقعيْن من خط أنابيب "نورد ستريم 1"، الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، غداة الإعلان عن تسرّب غاز في "نورد ستريم 2"، الأمر الذي أثار شكوكاً حول أعمال تخريبية في الخطّين الخارجين عن الخدمة، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وحسبما أوضحت سلطات الدولتين الإسكندنافيتين، فقد تأثّر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" الذي يربط روسيا بألمانيا، الثلاثاء بتسربيْ غاز نادريْن جدّاً في بحر البلطيق.

وقال وزير المناخ والطاقة الدنماركي دان يورغنسن إن "من المبكر الحديث عن أسباب هذه الحوادث"، لكنه أشار إلى "رفع مستوى التأهُّب في قطاع الكهرباء والغاز" في البلاد.

وخطَّا الأنابيب هذان اللذان يشرف عليهما كونسورسيوم مرتبط بشركة غازبروم الروسية العملاقة ليسا في الخدمة في الوقت الراهن بسبب تداعيات حرب أوكرانيا، إلا أنهما يحويان كمية من الغاز.

وأكّدت السلطات الدنماركية صباح الثلاثاء أنها أبلغت "بوجود نقطتين أخريين لتسرُّب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم 1 الخارج عن الخدمة أيضا لكنه يحوي الغاز".

وأكد الناطق باسم الهيئة البحرية السويدية لوكالة الصحافة الفرنسية، رصد تسربين قبالة جزيرة بورنهولم السويدية.

وحُدّدت إحدى نقطتَي التسرب في المنطقة الاقتصادية الدنماركية الخالصة، والأخرى في المنطقة التابعة للسويد على ما أفاد البلدان.

تسرّب "نادر جداً"

ورفعت السلطات الدنماركية مستوى التأهب في قطاع الكهرباء والغاز إلى المستوى البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى تأهب.

وقال مدير الوكالة الدنماركية للطاقة كريستوفر بوتزاو في بيان، إن "تسرُّب الغاز في خطوط الأنابيب نادر جداً، لذا نرى سبباً لرفع مستوى التأهب بعد الحوادث التي شهدناها في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة"، واعداً بـ"مراقبة شاملة للبنى التحتية الحيوية للدنمارك".

وسيتعين على الشركات في هذا القطاع اتخاذ تدابير ملموسة لزيادة سلامة المصانع والمنشآت.

وبُنِيَ خط أنابيب "نورد ستريم 2" بالتوازي مع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1"، لمضاعفة القدرة على استيراد الغاز الروسي إلى ألمانيا.

ولكن ردّاً على الهجوم الروسي على أوكرانيا، عُلّق إدخاله الخدمة.

ولم يصدر تعليق فوري للسلطات الألمانية، ولكن وفق صحيفة تاغس شبيغل اليومية، نقلاً عن مصدر مقرب من الحكومة الألمانية، فإن "كل شيء يشير إلى أن (الحوادث) لم تكن صدفة".

وأضاف المصدر: "لا يمكننا تخيُّل سيناريو ليست فيه الحادثتان متعمَّدتين".

وعلى غرار التسرب الذي رُصد الاثنين على خط أنابيب "نورد ستريم 2"، اتخذت إجراءات سلامة، فمنعت الملاحة في منطقة قطرها خمسة أميال بحرية (نحو تسعة كيلومترات) وكذلك الطيران في منطقة قطرها كيلومتر واحد.

وأوضح يورغنسن أن "الحوادث على خطَّي الأنابيب لا تأثير لها في إمدادات الدنمارك".

ومساء الاثنين أعلنت الشركة المشغلة لنورد ستريم 1 و2، انخفاض الضغط في خط الأنابيب الأول بعد رصد تسرُّب في الثاني.

الكرملين "قلق للغاية"

من جانبها أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" الثلاثاء، أن الأضرار التي لحقت بخطَّي أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 1 و2 قد تكون ناجمة عن أعمال تخريبية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "نحن قلقون للغاية حيال هذه الأنباء"، وأضاف ردّاً على سؤال عن احتمال أن يكون ذلك ناجماً عن عملية تخريب: "لا يمكن استبعاد أي فرضية".

وتابع بيسكوف: "من الواضح أن هناك عطلا ما، لكن من المستحيل استبعاد أي شيء قبل توافر النتائج"، مشدّداً على أن عمل نورد ستريم 1 مسألة تمتّ إلى "أمن الطاقة للقارة (الأوروبية) برمتها".

ورُصد تسرب للغاز في موقعين من خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، حسب السلطات الدنماركية والسويدية الثلاثاء، غداة الإعلان عن تسرب غاز في خط "نورد ستريم 2".