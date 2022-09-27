سياسة
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"أسلوب دنيء".. تركيا تُدين بشدة تصريحات مسؤول ألماني بحقّ أردوغان
أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الثلاثاء، تصريحات نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني ولفغانغ كوبيكي، بحقّ الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال بيان الخارجية إن هذه العبارات غير اللائقة تُظهِر المستوى السياسي والأخلاقي لكوبيكي وأسلوبه الدنيء.
"أسلوب دنيء".. تركيا تُدين بشدة تصريحات مسؤول ألماني بحقّ أردوغان
تركيا تُدين بشدة تصريحات مسؤول ألماني بحقّ أردوغان / AA
27 سبتمبر 2022

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدةٍ الثلاثاء، تصريحات نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني ولفغانغ كوبيكي، بحقّ الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال متحدث الوزارة تانجو بيلغيتش في بيان مكتوب: "نُدين بشدةٍ التصريحات المهينة التي أدلى بها ولفغانغ كوبيكي نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني بحق رئيسنا، خلال خطاب ألقاه في إطار الحملة الانتخابية لولاية ساكسونيا السفلى".

وأشار إلى أن تصريحات كوبيكي غير المقبولة لا تتناسب مع منصب نائب رئيس البرلمان، وتخلو تماماً من المسؤولية والأخلاق السياسية.

وأضاف أن هذه العبارات غير اللائقة تُظهِر المستوى السياسي والأخلاقي لكوبيكي وأسلوبه الدنيء.

وذكر أن الخارجية التركية استدعت سفير ألمانيا لدى أنقرة، لتبلغه إدانتها الشديدة لتصريحات كوبيكي بحق الرئيس أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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