سياسة
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رئيس الجزائر يوجّه دعوة إلى ملك المغرب لحضور القمة العربية
وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوة مكتوبة مع وزير العدل عبد الرشيد طبي، إلى الملك المغربي محمد السادس لحضور القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وتسلّم الدعوة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
رئيس الجزائر يوجّه دعوة إلى ملك المغرب لحضور القمة العربية
رئيس الجزائر يوجّه دعوة إلى ملك المغرب لحضور القمة العربية
27 سبتمبر 2022

سلم وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي الثلاثاء، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى الملك محمد السادس، تتضمن دعوة لحضور القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال بوريطة لطبي في الرباط، حسب بيان لوزارة الخارجية المغربية.

وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول جزائري إلى المغرب منذ سنوات طويلة، على خلفية الحدود المغلقة بين البلدين.

ولفت البيان إلى أنه "بتعليمات من العاهل المغربي محمد السادس، استقبل وزير الخارجية المغربي، وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مبعوثاً من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى الملك".

وأضاف البيان أن "مبعوث الرئيس الجزائري سلّم رسالة الدعوة الموجهة إلى الملك محمد السادس، لحضور أشغال القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر 2022".

وفي 7 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية المغربية في بيان، أن وزير العدل الجزائري سيزور الرباط حاملاً دعوة لحضور القمة العربية.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعرب الملك محمد السادس عن تطلعه إلى العمل مع الرئاسة الجزائرية لإقامة علاقات طبيعية بين الشعبين الشقيقين.

وقال في خطاب بمناسبة ذكرى عيد العرش (توليه الحكم): "ما يقال عن العلاقات المغربية-الجزائرية غير معقول ويحز في النفس".

وأردف: "حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين".

وتعاني العلاقات بين البلدين انسداداً على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وقضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر.

‎ وتقترح الرباط حكماً ذاتياً موسّعاً في إقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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