حافظ مطار إسطنبول الدولي على المركز الأول بين مطارات أوروبا من حيث متوسط الرحلات اليومية خلال سبتمبر/أيلول الجاري.

وأفادت المديرية العامة التركية للطيران المدني في بيان نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أن مطار إسطنبول تصدر المطارات الأوروبية في متوسط عدد الرحلات اليومية بواقع 1286 رحلة في الفترة ما بين 19-26 سبتمبر.

وأشارت إلى أن الخطوط الجوية التركية حلت في المركز الثالث بين شركات الطيران الأكثر في عدد الرحلات بمتوسط 1376 رحلة يومياً.

ووفقاً لتقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكونترول"، حافظ مطار إسطنبول الدولي على المركز الأول بين مطارات أوروبا من حيث عدد الرحلات اليومية، تلاه مطار أمستردام سخيبول ثانياً بواقع 1272 رحلة، ثم مطار باريس شارل ديغول في المرتبة الثالثة بواقع 1236 رحلة.

يذكر أن مطار إسطنبول الدولي حل في المركز الأول بين مطارات أوروبا من حيث عدد الرحلات اليومية خلال أغسطس/آب الماضي، حسب تقرير"يوروكونترول" للشهر نفسه، بواقع 1328 رحلة.