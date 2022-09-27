احتفل محرك البحث الشهير "غوغل" بأول عالمة آثار تركية جاله إينان، التي ولدت في فبراير/شباط 1914 بإسطنبول، وتوفيت في الشهر ذاته عام 2001.

ووضع غوغل، الثلاثاء، على شعاره بصفحته الرئيسية، المعروف باسم "دودل"، صورة إينان مع الآثار.

ويمكن لمستخدمي الإنترنت الوصول إلى سيرة إينان وصورها من خلال النقر على "رسومات الشعار المبتكرة".

وعملت التركية إينان على اكتشاف مدينتي "بيرج (Perge)" و"سيدا (Side)" التاريخيتين في ولاية أنطاليا، عقب دراسات استمرت لسنوات عديدة.

و"دودل" (بالإنجليزية: Doodle) وتسمى أحياناً "خربشة غوغل" تشير إلى التغير الخاص والمؤقت الذي تجريه شركة غوغل على شعارها في الصفحة الرئيسية لمحرك البحث الشهير، وذلك احتفاء بمناسبة معينة تظهر عند الضغط عليها أو تمرير المؤشر في الأجهزة الحاسوبية المختلفة.