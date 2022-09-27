قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لأن تكون مركزاً لطاقة الرياح لأوروبا وآسيا الوسطى.

جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح مؤتمر ومعرض "ويند إنيرجي" في مدينة هامبورغ الألمانية.

وأشار دونماز إلى إمكانات تركيا في مجال طاقة الرياح وقدراتها الإنتاجية وبيئة الاستثمار المناسبة فيها بهذا الخصوص.

وأوضح دونماز أنه خلال الانتقال إلى الطاقة النظيفة، بات موضوع تأمين بعض المعادن والمواد الخام يشكل تحدياً جديداً بالنسبة لأمن الطاقة.

ولفت إلى هيمنة الصين على قطاع الطاقة الشمسية في العالم، ودعا إلى تجنب "خلق أشكال جديدة من الارتهان في مجال الطاقة، كما في أسواق النفط والغاز".

وأشار إلى أن تركيا تقدم على خطوات ملموسة لتطوير قدراتها في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأوضح أن تركيا تعد رابع أكبر منتج لألواح الطاقة الشمسية في العالم.

كما لفت إلى أن تركيا أصبحت خامس أكبر منتج لمعدات طاقة الرياح في أوروبا.

وأشار إلى أن الشركات التركية تصدر معدات طاقة الرياح إلى 45 دولة، و لفت إلى مزايا الاستيراد من تركيا ذات الموقع القريب للأسواق العالمية.

وتشارك أكثر من 40 شركة تركية في المعرض الذي يستمر حتى 30 سبتمبر/أيلول.​​​​​​​