عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا للوزراء، وإعادة تشكيل الحكومة، بتعيين نجله الثاني الأمير خالد بن سلمان وزيراً للدفاع.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن الملك سلمان (86 عاماً) أمر بأن "يكون الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء".

وأوضح أن هذا الأمر الملكي بجعل ولي العهد رئيساً للوزراء "استثناء من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء".

وتنص المادة على أن "الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء".

وأشار الأمر الملكي، إلى أن العاهل السعودي سيرأس جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.

وفي أمر ملكي ثان، قرر العاهل السعودي، إعادة تشكيل مجلس الوزراء ويضم 35 عضواً من بينهم رئيس الوزراء ولي العهد.

وحسب الأسماء الواردة في قرار التشكيل الجديد، فمن أبرز من جرى تجديد الثقة فيهم نجل الملك الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزيراً للطاقة، والأمير فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية.

كما جرى تعيين نجل العاهل السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي شغل منصب نائب وزير الدفاع، وزيراً للدفاع.

وصدر أمر ملكي ثالث، وفق وكالة الأنباء السعودية، بتعيين طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعداً لوزير الدفاع.