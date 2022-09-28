سياسة
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كوبا تغرق في الظلام.. إعصار "إيان" يتسبب في انقطاع الكهرباء عن الجزيرة
تسبب إعصار إيان المدمر في انقطاع الكهرباء عن جزيرة كوبا بأسرها. فيما تعمل السلطات على معالجة الأضرار، لعودة خدمة الشبكة في أقرب وقت.
كوبا تغرق في الظلام.. إعصار "إيان" يتسبب في انقطاع الكهرباء عن الجزيرة
إعصار إيان بكوبا / AP
28 سبتمبر 2022

غرقت كوبا في الظلمة مساء الثلاثاء بعدما ألحق الإعصار إيان أضراراً جسيمة بالشبكة الكهربائية مما أسفر عن انقطاع التيار عن الجزيرة بأسرها، حسبما أعلنت شركة الكهرباء العمومية "أونيون إليكتريكا".

وقالت الشركة في تغريدة على تويتر إنّ البلاد "بدون خدمة كهرباء"، مشيرة إلى أنّ هذا الانقطاع في التيار الكهربائي ناجم عن الأضرار التي خلّفها مرور إيان، وهو إعصار من الفئة الثالثة اجتاح غرب الجزيرة دون أن يحصد أرواحاً فيها وأكمل سيره باتجاه ولاية فلوريدا الأمريكية.

بدوره، قال لازارو غويرا، المدير الفنّي لشركة الكهرباء العمومية، في تصريح للتلفزيون الكوبي: "حالياً لا كهرباء في أيّ من أنحاء البلاد".

من جهتها قالت وزارة الطاقة والمعادن "إنّه وضع استثنائي" ومعالجته تتطلّب "دقّة كبيرة"، مطمئنة في الوقت نفسه أنّ خدمة الكهرباء ستعود تدريجياً.

وقلّة قليلة من السكّان الذين لديهم في منازلهم أو مكاتبهم مولّدات كهربائية تمكّنوا من توليد الطاقة الكهربائية في بلد يبلغ عدد سكّانه 11.2 مليون نسمة.

وعلى الرّغم من أنّ الإعصار كان غادر الجزيرة مساء الثلاثاء، فإن الأمطار والرياح لم تكن توقّفت في المنطقة الساحلية حيث خرج عدد من السكّان يسيرون في الشوارع مسترشدين بأنوار هواتفهم المحمولة، فيما أضاء البعض الآخر منازلهم بواسطة الشموع أو الكشّافات الضوئية العاملة بالبطاريات.

وتركّزت الأضرار الناجمة عن الإعصار في بينار ديل ريو، المقاطعة الواقعة في أقصى غرب الجزيرة، وكذلك في مدينتي أرتيميسا وهافانا المجاورتين، حيث يعيش 2.1 مليون شخص.

واستغرق مرور الإعصار في غرب الجزيرة أكثر من خمس ساعات صباح الثلاثاء، وبعدها أكمل سيره فوق خليج المكسيك متّجهاً إلى الولايات المتّحدة.

وفي كوبا، جرى إجلاء نحو 40 ألف شخص من ديارهم في مقاطعة بينار ديل ريو التي ضربها الإعصار بقوة، حسبما أعلنت السلطات.

وفي مدينة بينار ديل ريو أظهرت لقطات فيديو التقطتها وكالة الصحافة الفرنسية خطوط كهرباء وقد تقطّعت بفعل العاصفة وسقطت أرضاً، وأسطح منازل متناثرة في الشوارع التي غمرتها مياه الأمطار.

وفي مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال أحد سكان المدينة وهو مسنّ يبلغ من العمر 70 عاماً: "إنه الخراب والدمار. هذه ساعات مرعبة. لم يبق شيء هنا".

وتستعدّ فلوريدا لتلقّي ضربة مباشرة من إيان، الإعصار "الخطر للغاية" والذي سبقت وصوله إلى الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتّحدة رياح عاتية.

وحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير فمن المتوقع أن يكتسب إيان مزيداً من القوة قبل أن يضرب الساحل الغربي لفلوريدا، وحينها سيكون مصنّفاً إعصاراً كبيراً و"خطراً للغاية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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