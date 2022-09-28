سياسة
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"عمل تخريبي".. أوروبا تحذر من رد "قوي وموحد" على تعطيل خطّي نورد ستريم
دعا مسؤولون أوروبيون إلى إجراء تحقيق فوري حول الأضرار التي تعرض لها خطّا أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1 و2، محذرين من رد "قوي وموحد" إذا تأكد أنها ناجمة عن أعمال تخريبية.
"عمل تخريبي".. أوروبا تحذر من رد "قوي وموحد" على تعطيل خطّي نورد ستريم
تعرض أنابيب غاز نورد ستريم 1 و 2 إلى أضرار / AA
28 سبتمبر 2022

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء إن الأضرار التي لحقت بخطَّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1و2 "عمل متعمد".

وأوضح بوريل، في تغريدة على تويتر أن "أضرار نورد ستريم 1و2 ليست مصادفة، وتؤثر علينا جميعاً".

وتابع: "التعطيل المتعمد للبنية التحتية للطاقة في أوروبا غير مقبول كلياً، وسيقابل برد قوي وموحد".

ودعا بوريل إلى إجراء تحقيق في التسرب قائلاً إن "كل المعلومات المتوفرة تشير إلى أن حالات التسرب تلك هي نتيجة عمل متعمد".

وأضاف: "سندعم أي تحقيق يوضح بشكل كامل ما حدث وأسباب ذلك، وسنتخذ مزيداً من الخطوات لزيادة صمودنا في مجال أمن الطاقة".

وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة: "يبدو أن أعمال التخريب في نورد ستريم مسعى لتعطيل إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي بشكل أكبر".

وأضاف: "الذين يقفون وراء ذلك سيخضعون للمساءلة ويحاسَبون".

اتهام روسيا

والاثنين أعلنت شبكات الزلازل الوطنية في السويد والنرويج وفنلندا رصد انفجارين قرب موقع التسربات في خطوط أنابيب الغاز الروسي تحت بحر البلطيق. وألمحت وارسو إلى احتمال ضلوع روسيا بهدف تصعيد الحرب على أوكرانيا.

وفي اليوم نفسه، أعلنت شركة نورد ستريم AG المشغلة لخطَّي الأنابيب 1 و2، انخفاضاً كبيراً في ضغط الأنابيب.

ويمثل خطَّا الأنابيب بنية تحتية استراتيجية تربط روسيا بأوروبا. وفيما لا يعمل الخطان حاليّاً، فإنهما يحتويان على الغاز ما تسبب بظهور فقاعات في التسرب الذي رُصد على سطح مياه البحر في المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين للسويد والدنمارك.

ورصد خبراء الزلازل في السويد "إطلاقَين هائلَين للطاقة" قبيل وقوع التسرب، وقال أحد الخبراء لوكالة الصحافة الفرنسية: "هذا الزخم الهائل لن يسببه أي شيء آخر غير انفجار".

وعلى الصعيد ذاته، قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء إن تسريبات خطي أنابيب نورد ستريم عمل تخريبي، مضيفاً أنه ناقش حماية البنية التحتية الحيوية في بلدان الحلف مع وزير الدفاع الدنماركي.

وكتب ستولتنبرغ على تويتر: "ناقشت تخريب خط أنابيب نورد ستريم مع وزير الدفاع مورتن بودسكوف".

وأضاف: "ناقشنا حماية البنية التحتية الحيوية في بلدان حلف شمال الأطلسي".

من جهتها أيضاً، رجحت الرئاسة الروسية "الكرملين" الثلاثاء أن الأضرار التي لحقت بخطَّي أنابيب نورد ستريم 1 و2 قد تكون ناجمة عن "أعمال تخريبية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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