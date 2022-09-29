فازت جورجيا ميلوني زعيمة الحزب اليميني المتطرف "إخوة إيطاليا" في الانتخابات التشريعية بإيطاليا التي أجريت الأحد الماضي.

ويُتوقع أن تقود ميلوني الحكومة الجديدة لتصبح "أول امرأة"، وأول رئيسة وزراء "يمينية متطرفة"، تتولى المنصب منذ الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني.

وترتبط ميلوني ارتباطا وثيقاً بالمسيحية، وتولي عناية خاصة بما تسميه "حماية المسيحيين". وتتبنى ذلك من خلال وضع حرف "ن" العربي بجوار اسمها على صفحتها الشخصية بمنصة تويتر.

وتعود قصة حرف "ن" العربي إلى الفترة التي سيطر فيها تنظيم داعش الإرهابي على مناطق واسعة في سوريا والعراق وخصوصاً مدينة الموصل عام 2014، إذ كان أعضاء التنظيم يرسمون حرف "ن" (نصارى) على جدران منازل المسيحيين.

وتبدو المفارقة في تبني ميلوني حرفاً عربياً، على الرغم من أنها تُعرف بتبني موقف يميني متشدد معادٍ للمهاجرين وعلى رأسهم المهاجرون المسلمون ذوُو الأصول العربية الذين يشكلون نسبة مهمة في إيطاليا.

هذه المواقف لم تمنع ميلوني، أواخر عام 2018، نسب الفضل إلى النظام السوري وإيران وحزب الله اللبناني في حماية المسيحيين.

وتقول ميلوني في مقطع مصور: "بفضل الأسد وبوتين الروسي وإيران وميليشيات حزب الله اللبناني، يشعر المسيحيون في سوريا بالأمان ويمكنهم الاحتفال بعيد الميلاد".