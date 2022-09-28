تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابية صباح أوغور، المسؤولة بتنظيم PKK الإرهابي، والمدرجة على النشرة الحمراء للمطلوبين بوزارة الداخلية.

جاء ذلك إثر عملية نفذتها الاستخبارات التركية في منطقة الشيخ مقصود بمدينة حلب السورية، بعد متابعة من فريق متخصص، وفق مصادر أمنية تركية.

ونفذت الاستخبارات التركية عمليتها في حلب، بعد توصلها إلى معلومات حول انتقال الإرهابية "أوغور" من العراق إلى سوريا.

وأفادت المصادر بأن الإرهابية أوغور الملقبة بـ"شيلان أمغيهان"، كانت مسؤولة عن عديد من فعاليات التنظيم في سوريا والعراق، إضافة إلى تركيا.

ومن أبرز المهام التي كانت تتولاها في صفوف التنظيم الإرهابي، مسؤولية تجنيد عناصر جدد، إلى جانب كونها مسؤولة ضمن ما يعرف بـ"أولاد النار" الذين تبنوا إشعال حرائق في مختلف غابات تركيا.

كما كانت الإرهابية المذكورة، ضمن الكادر الإداري لما يعرف بـ "التجمع الشبابي" لما يسمى بـ"المجلس الرئاسي" في PKK.

يُذكر أن زهرة أوغور، شقيقة صباح والمنتمية إلى تنظيم PKK/YPG، كانت حُيّدت هي الأخرى أيضاً، في عملية للقوات التركية عام 2010.