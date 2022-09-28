سياسة
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وزيرة خارجية السويد: وفد حكومي سيزور تركيا لمناقشة عضويتنا في الناتو
كشفت وزيرة الخارجية السويدية أن وفداً من وزارة الداخلية سيتوجه الأسبوع القادم إلى تركيا لمناقشة عضوية ستوكهولم في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وزيرة خارجية السويد: وفد حكومي سيزور تركيا لمناقشة عضويتنا في الناتو
وزيرة الخارجية السويدية تقول إن المحادثات الجارية مع تركيا حاليا بالخصوص خالية من العراقيل. / AA
28 سبتمبر 2022

قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، إن وفداً من وزارة الداخلية سيتوجه الأسبوع القادم إلى تركيا لمناقشة عضوية ستوكهولم في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأوضحت ليندي في مقابلة مع وكالة الأنباء السويدية الرسمية "TT" الأربعاء أن المحادثات الجارية مع تركيا حالياً بالخصوص خالية من العراقيل.

وأضافت أن ستوكهولم تتوقع أن تصدّق تركيا على عضويتها في الناتو، مشيرة إلى عدم علمها بموعد ذلك.

وتابعت: "الأسبوع الماضي التقيت وزير خارجية تركيا مولود جاوش أوغلو في نيويورك، وتبادلنا أطراف الحديث حول المحادثات الجارية بهذا الشأن، كل شيء على ما يرام، والسويد ملتزمة الاتفاق".

يذكر أنه مذكرة ثلاثية بين تركيا وفنلندا والسويد وُقّعت في قمة الناتو التي عقدت يوم 28 يونيو/حزيران الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد، وعُقد الاجتماع الأول للآلية المشتركة الدائمة في 26 أغسطس/آب الفائت بمدينة فانتا الفنلندية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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