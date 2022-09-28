رفع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية "EBRD" توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري من 2% إلى 4.5%.

وأفاد البنك الأوروبي في تقرير الأربعاء، بأن سبب التغيير الإيجابي لتوقعات النمو في تركيا هو الطلب المحلي القوي والانتعاش في الصادرات.

وأشار التقرير إلى أن البنوك هي إحدى نقاط القوة في الاقتصاد التركي، إذ تتمتع برؤوس أموال جيدة وتقلّ فيها نسب القروض المتعثرة عن 3%.

وتوقع البنك الأوروبي أن يحقّق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3% خلال عام 2023.

وورد في التقرير أن العوامل العالمية مثل التوترات الجيوسياسية والتشديد النقدي القوي في البلدان المتقدمة قد تؤثر أيضاً في النمو في تركيا.

يشار إلى أن تركيا تُعتبر أكبر سوق للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، إذ يستثمر البنك بأكثر من 380 مشروعاً غالبيتها من القطاع الخاصّ، بقيمة أكثر من 16 ملياراً و877 مليون يورو.