سياسة
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البنك الأوروبي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 4.5%
أعلن البنك الأوروبي الأربعاء، رفع توقعاته حول نمو الاقتصاد التركي إلى 4.5% خلال العام الجاري، نتيجة الطلب المحلي القوي والانتعاش في الصادرات.
البنك الأوروبي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 4.5%
البنك الأوروبي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 4.5% / TRT Haber
28 سبتمبر 2022

رفع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية "EBRD" توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري من 2% إلى 4.5%.

وأفاد البنك الأوروبي في تقرير الأربعاء، بأن سبب التغيير الإيجابي لتوقعات النمو في تركيا هو الطلب المحلي القوي والانتعاش في الصادرات.

وأشار التقرير إلى أن البنوك هي إحدى نقاط القوة في الاقتصاد التركي، إذ تتمتع برؤوس أموال جيدة وتقلّ فيها نسب القروض المتعثرة عن 3%.

وتوقع البنك الأوروبي أن يحقّق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3% خلال عام 2023.

وورد في التقرير أن العوامل العالمية مثل التوترات الجيوسياسية والتشديد النقدي القوي في البلدان المتقدمة قد تؤثر أيضاً في النمو في تركيا.

يشار إلى أن تركيا تُعتبر أكبر سوق للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، إذ يستثمر البنك بأكثر من 380 مشروعاً غالبيتها من القطاع الخاصّ، بقيمة أكثر من 16 ملياراً و877 مليون يورو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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