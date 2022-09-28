سياسة
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إصابة 7 من قوات الأمن إثر سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد
أعلنت الحكومة العراقية، إصابة 7 عناصر من قوات الأمن بجروح مختلفة جراء قصف تعرضت له المنطقة الخضراء وسط بغداد.
إصابة 7 من قوات الأمن إثر سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد
سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد
28 سبتمبر 2022

سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا، الأربعاء، داخل "المنطقة الخضراء"، أحدها سقط في محيط مبنى البرلمان، وسط العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن مصدر أمني رفيع لم تسمه، أن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل المنطقة الخضراء أحدها في محيط مبنى مجلس النواب البرلمان".

وأعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، إصابة 7 عناصر من قوات الأمن بجروح مختلفة جراء قصف تعرضت له المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لمجلس الوزراء في بيان: "ارتفع عدد المصابين من القوات الأمنية جراء قصف المنطقة الخضراء إلى 7 جراحهم متفاوتة".

وأضافت: "تعرضت المنطقة الخضراء ببغداد إلى قصف بـ3 قذائف سقطت واحدة أمام مبنى مجلس النواب وأخرى قرب دار الضيافة".

وذكرت أن القصف خلّف "أضراراً بعدد من السيارات وأحد المباني"، فيما لم تعلن أيّة جهة مسؤوليتها عن القصف.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، عقد مجلس النواب العراقي جلسة جدد خلالها الثقة في رئيس المجلس محمد الحلبوسي، واختار محسن المندلاوي نائباً أول لرئيس المجلس.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، انتهت الجلسة الثانية للحوار الوطني إلى تشكيل "فريق فني" من القوى السياسية لمناقشة وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة.

وحالت خلافات بين تحالفي التيار الصدري (شيعي) والإطار التنسيقي (شيعي مقرب من إيران) دون تشكيل الحكومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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