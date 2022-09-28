اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية، عقب استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش في مدينة ومخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت على مدخل مدينتي رام الله والبيرة الشمالي (وسط الضفة)، عقب مسيرة نظمها عشرات الفلسطينيين، وطلبة جامعات، تنديداً بقتل الفلسطينيين الأربعة، وفقاً للأناضول.

وحسب ما أفاد الشهود، استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

بدورهم، رشق شبان إسرائيليون القوات الإسرائيلية بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

واندلعت مواجهات مماثلة في حي باب الزاوية في مدينة الخليل (جنوب)، وعلى المدخل الرئيسي لبلدة عزّون شرقي قلقيلية (شمال).

وفي سياق متصل، أصيب فلسطينيان الأربعاء، في اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون على منزل جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة.

وقال شهود عيان إن مستوطنين "هاجموا" منزلاً في قرية مادما بـ"الحجارة والعصي".

وأضاف الشهود أن نحو 20 مستوطناً هاجموا المنزل بصورة مفاجئة، اندلعت على إثرها مواجهات مع السكان.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان، إن طواقمها "تعاملت مع إصابتين نتيجة اعتداءات المستوطنين في مادما ونُقِلا إلى مستشفى رفيديا الحكومي".

وأشارت إلى أن المواجهات لا تزال مستمرة بين المواطنين والمستوطنين.

وعمّ الإضراب العام والتجاري، الأربعاء، غالبية مدن الضفة الغربية، حداداً على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "أربعة فلسطينيين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة ومخيم جنين".

​​​​​​​وأضافت أن "الشهداء هم: عبد فتحي خازم، ومحمد محمود الونة (براهمة)، وأحمد نظمي علاونة، ومحمد أبو ناعسة".

وذكرت أن 44 آخرين أُصيبوا بجروح، ووُصفتْ إصابات بعضهم بالخطيرة.

وفي وقت سابق صباح الأربعاء، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين وحاصر منزلاً فيه، حسب شهود عيان للأناضول.

وأشار الشهود إلى أنه سُمعت أصوات انفجارات أعقبتها مشاهدة أعمدة دخان تتصاعد من موقع المنزل المحاصر.

كما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وجنود من جيش الاحتلال بعد اقتحام المخيم.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إن "قوات الأمن شنت في وقت سابق اليوم (الأربعاء) نشاطاً في مخيم جنين بهدف اعتقال مطلوبَين أمنيَّين، وحاصرت المنزل الذي كانا موجودَين بداخله".

وأضاف في بيان: "بعد أن أطلق المسلحان ناراً، وفعّلا عبوة ناسفة، ردّت القوات وقتلتهم".

وقال إن "المطلوبَين تورطا بإطلاق النار عدة مرات على أهداف إسرائيلية". ولفت الجيش إلى أن قوات الأمن اعتقلت الليلة الماضية ثلاثة مطلوبين آخرين في الضفة.

وذكر الجيش أن العملية العسكرية لم تسفر عن وقوع إصابات في صفوف قواته.

تنديد رسمي

في المقابل، ندد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بقتل الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين الأربعة في جنين.

وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" إن "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعبث بالأمن والاستقرار ويرتكب المجازر بحق شعبنا".

وأضاف: "هذا التصعيد الخطير لن يعطي شرعية وأمناً واستقراراً لإسرائيل"، واعتبر أن "الإدانات وحدها لا تكفي، لأن الاحتلال يصر على تجاوز الخطوط الحمر".