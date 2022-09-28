سياسة
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السفير الأمريكي في إسرائيل: نعارض نمو المستوطنات خارج الخط الأخضر
قال السفير الأمريكي في إسرائيل توم نايدز في مؤتمر صحفي بفندق في مدينة القدس الشرقية، إن بلاده تعارض "نمو" المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
السفير الأمريكي في إسرائيل: نعارض نمو المستوطنات خارج الخط الأخضر
السفير الأمريكي في إسرائيل: نعارض نمو المستوطنات خارج الخط الأخضر / AP
28 سبتمبر 2022

أعلن السفير الأمريكي في إسرائيل توم نايدز أن واشنطن تعارض "نمو" المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال في مؤتمر صحفي الأربعاء، بفندق في مدينة القدس الشرقية: "نحن لا ندعم نمو المستوطنات. لقد أوضحتُ هذا الموقف للحكومة (الإسرائيلية)، ولجميع الأطراف، بمن فيهم رئيس الوزراء".

وأضاف: "سنواصل العمل مع الحكومة الإسرائيلية للحد من أي نمو استيطاني خارج الخط الأخضر لإسرائيل".

و أعلنت إدارة جو بايدن منذ تسلّمها مهامها مطلع العام الماضي، معارضتها للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن جهة أخرى، أشار نايدز إلى أن الفتح الدائم لمعبر الكرامة "جسر الملك حسين، أو ألنبي" تأجّل من نهاية الشهر الجاري إلى نهاية الشهر المقبل.

وكان البيت الأبيض قد أعلن خلال زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بيت لحم بالضفة الغربية منتصف يوليو/تموز الماضي، فتح المعبر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بدءاً من نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

ولكنّ السفير الأمريكي قال الأربعاء: "أُعلِمت بأن المعبر سيُفتح على مدار الساعة لفترة تجريبية، بدءاً من 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

ويشهد المعبر الوحيد بين الضفة الغربية والأردن، اكتظاظاً يتسبب في بطء حركة المسافرين، بخاصة في فترة الإجازات الصيفية.

وعلى صعيد آخر، أشاد السفير الأمريكي بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد دعم فكرة حل الدولتين، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال: "نشجع كل حوار بين الطرفين، ونأمل أن نشهد مزيداً من الحوارات".

وكان نايدز يتحدث في مؤتمر صحفي أعلنت خلاله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تخصيص 6.5 مليون دولار لمشروعات غير حكومية لصالح الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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