أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية، نمو حجم البضائع المنقولة عبر مضيق إسطنبول 40%، خلال الفترة بين 2005-2021.

وقالت في بيان، الأربعاء، إن حجم البضائع المنقولة عبر المضيق سجلت نمواً رغم قلة أعداد السفن العابرة من المضيق.

وأشار البيان إلى عبور 54 ألفاً و794 سفينة من مضيق إسطنبول عام 2005، بحمولة إجمالية بلغت 468 مليوناً و105 آلاف طن.

وأفاد بأن حجم البضائع المنقولة خلال العام المذكور، بلغ 334 مليوناً و51 ألف طن متري.

أما في 2021، فقد شهد مضيق إسطنبول عبور 38 ألفاً و551 سفينة، بحمولة إجمالية بلغت 631 مليوناً و921 ألف طن.

وبلغ حجم البضائع المنقولة خلال العام الماضي عبر مضيق إسطنبول، 465 مليوناً و357 ألف طن متري.

وشدد بيان الوزارة التركية، على زيادة مخاطر الملاحة البحرية في المضيق، مؤخراً، مقارنة بما كان عليه عام 2005، لا سيما مع زيادة أعداد السفن الضخمة ونوع البضائع الخطيرة العابرة من المضيق.