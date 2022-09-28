أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات (حكومية)، الأربعاء، أن إنتاجها من الغاز سيرتفع بـ4 مليارات متر مكعب في 2022، وبمقدار 10 مليارات في العام المقبل.

جاء ذلك على لسان مدير الاستراتيجية والتخطيط في سوناطراك، رشيد زرداني، متحدثاً للإذاعة الجزائرية الرسمية.

وأوضح زرداني أن سوناطراك تجري عمليات تطوير على عدة اكتشافات نفطية وغازية، إضافة لتحسين قدرات الاسترجاع في الحقول المستغلة (رفع إنتاجها).

وقال في هذا الصدد : "عمليات التطوير الحالية ستسمح لنا بزيادة الإنتاج بواقع 4 مليارات متر مكعب في العام الجاري.. نتوقع أن يرتفع الإنتاج بين 8 إلى 10 مليارات متر مكعب في 2023".

ولفت مسؤول الإستراتيجية والتخطيط بسوناطراك إلى أن إنتاج الجزائر حالياً يقدر بـ130 مليار متر مكعب سنوياً، يوجه نحو 50 ملياراً منه إلى السوق الداخلية.

ومنذ مطلع العام الجاري، أعلنت سوناطراك عن اكتشافات هامة للنفط والغاز بمناطق مختلفة جنوبي البلاد.

وتحظى الجزائر منذ أشهر باهتمام أوروبي كبير بحثاً عن كميات إضافية من الغاز، في إطار المساعي الغربية للتحرر من التبعية للغاز الروسي.

وقبل أيام، قالت وزارة الطاقة الجزائرية إن البلاد ستسلم إيطاليا 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز في غضون الأشهر القادمة.

وتزود الجزائر إيطاليا بالغاز عبر خط أنابيب "ترانسماد/ إنريكو ماتاي"، الذي يصل إلى جزيرة صقلية مرورا بتونس، بطاقة نقل سنوية قصوى تبلغ 32 مليار متر مكعب.

كما تزوّد الجزائر إسبانيا بالغاز عبر خط الأنابيب "ميدغاز" الرابط مباشرة بين البلدين، وتبلغ طاقته السنوية 8 مليارات متر مكعب.