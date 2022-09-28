سياسة
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أردوغان يعرب عن امتنانه لنجاح تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عن امتنانه لنجاح عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
أردوغان يعرب عن امتنانه لنجاح تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
28 سبتمبر 2022

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عن امتنانه لنجاح عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وزيلينسكي قيّما خلال الاتصال الهاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأعرب أردوغان عن امتنانه لنجاح عملية تبادل أسرى الحرب بين موسكو وكييف، بعد جهود استمرت لفترة طويلة.

وأشار إلى أن شحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية يسير وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف المعنية.

وأضاف أن مقترح أنقرة للوساطة والتسهيل اللازم لإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زاباروجيا النووية ما زال قائماً.

ولفت إلى أن إجراء موسكو استفتاءات أحادية في بعض أجزاء أوكرانيا الخاضعة للسيطرة الروسية، سيعقّد جهود إحياء العملية الدبلوماسية.

وأكد أردوغان استعداد تركيا لتقديم أيّة مساهمة ضرورية من شأنها إنهاء الحرب من خلال المفاوضات السلمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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