سياسة
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انتهاك لحق التنقل.. جمعية حقوقية تنتقد رفض دول أوروبية منح تأشيرات للمغاربة
اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما وصفته بـ"رفض" مجمل الدول الأوروبية منح تأشيرات دخول لمواطنيها، "انتهاكاً" للحق في التنقل.
انتهاك لحق التنقل.. جمعية حقوقية تنتقد رفض دول أوروبية منح تأشيرات للمغاربة
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28 سبتمبر 2022

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأربعاء، ما وصفته بـ"رفض" مجمل الدول الأوروبية منح تأشيرات دخول لمواطنيها، معتبرة أن ذلك يمثل "انتهاكاً" للحق في التنقل.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية، التي تعتبر أكبر منظمة حقوقية في المغرب، عقب "عدم تلقيها جواباً بخصوص رسالة وجهتها إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الرباط" وفق ما ذكرت.

وأشارت إلى أنها "سبق أن أرسلت رسالة يوم 19 سبتمبر/أيلول الحالي، إلى البعثة بسبب " إصرار مجمل دول الاتحاد الأوروبي، على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طلبات التأشيرة رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة".

واعتبرت أن هذه الدول "لا تعلل رفضها ولا تعيد للمواطنين أموالهم التي دفعوها نظير طلبات التأشيرات".

ولفت البيان، إلى "ما يتعرض له طالبوا التأشيرة من انتهاكات متعددة للحق في حرية التنقل وما ينتج عن ذلك من معاناة حقيقية لهم ولذويهم".

وحسب البيان، "قررت الجمعية تنظيم وقفة احتجاجية أمام بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط الثلاثاء المقبل، بسبب استمرار رفض عدد كبير من التأشيرات".

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أسبوعي للحكومة‪.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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