قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك إن بلاده مستعدة لمشاركة تجاربها وخبراتها في مجال الرقمنة مع بلدان العالم التركي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ورانك الأربعاء خلال مشاركته في منتدى الجسر الرقمي-2022 الدولي الذي أقيم في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وأشار ورانك إلى أن "السبيل الوحيد لضمان استمرارية الوجود في العالم الجديد يمر عبر تبني نهج حوكمة رشيقة".

وأوضح أن "الذين لا يستطيعون اتخاذ قرارات سريعة، ولا ينتجون حلولاً تكنولوجية مبتكرة، ويقاومون الرقمنة، سيأخذون مكانهم في التاريخ على أنهم الخاسرون في العصر الحالي".

وشدّد على ضرورة أن لا تفوت دول العالم التركي هذا المسار، وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة في أجواء من الوحدة والتضامن.

وأكّد أن تركيا تعمل على إنشاء البنى التحتية المناسبة لتطوير التقنيات المحلية والوطنية والمبتكرة.

وتابع: "نصمم مسارات العمل في القطاعين العام والخاص وفقاً للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة".

وأعرب الوزير التركي في هذا الصدد عن استعداد بلاده لمشاركة تجاربها وخبراتها بمجال الرقمنة مع بلدان العالم التركي.