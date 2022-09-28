أعلنت رئيسة بلدية العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوزر، أكتوبر/تشرين الأول 2022، شهراً للتراث التركي.

وقالت باوزر في بيان وقّعته بهذا الخصوص، أنه أُعلِن في وقت سابق "عام التراث التركي" في أكتوبر/تشرين الأول قبل 11 عاماً، الأمر الذي ساهم في بناء جسر بين الأمريكيين الأتراك وغير الأتراك.

ولفتت إلى متانة العلاقات التركية-الأمريكية، موضحة أن الأمريكيين من أصول تركية لعبوا دوراً مهماً في تطوير التعليم والثقافة والاقتصاد والتنمية الاجتماعية في واشنطن.

وأشارت إلى أن أكثر من 20 ألف أمريكي من أصل تركي يقيمون في واشنطن والولايات المجاورة، لافتة إلى توقيع أنقرة وواشنطن اتفاقية "مدن شقيقة".

كما تحتضن واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول من كل عام المهرجان التركي، بتنظيم من الجمعية الأمريكية-التركية، ومن المنتظر انطلاق النسخة 20 من المهرجان لهذا العام بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول.