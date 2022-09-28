سياسة
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يساعد على الاستيقاظ بوقت مناسب.. أمازون تستعد لإطلاق جهاز تتبع لأنماط النوم
أعلنت الشركة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، أمازون، أنها سوف تطلق جهازاً يمكنه تتبع أنماط النوم، بميزات يمكن أن تساعد المستخدمين على الاستيقاظ في الوقت المناسب.
يساعد على الاستيقاظ بوقت مناسب.. أمازون تستعد لإطلاق جهاز تتبع لأنماط النوم
يساعد على الاستيقاظ بوقت مناسب.. أمازون تستعد لإطلاق جهاز تتبع لأنماط النوم
28 سبتمبر 2022

من المقرر أن تطلق الشركة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، أمازون، جهازاً قد يعرف ما إذا كنت نائماً أم لا.

وأعلنت الشركة، الأربعاء، أنها سوف تطلق جهازاً يمكنه تتبع أنماط النوم، بميزات يمكن أن تساعد المستخدمين على الاستيقاظ في الوقت المناسب.

وأضافت الشركة التي يقع مقرها في سياتل أن الجهاز المسمى ”هالو رايز” سوف يستخدم مستشعرات عدم الاتصال والذكاء الاصطناعي لقياس حركة المستخدم وأنماط التنفس، ما يسمح للجهاز بتتبع مراحل النوم أثناء الليل.

وقالت أمازون إن الجهاز سيكون متاحاً مقابل 139.99 دولار في وقت لاحق من هذا العام.

وأشارت الشركة إلى أن الجهاز يمكنه الاتصال بمساعد أمازون الافتراضي الصوتي ”أليكسا”، والسماح للمستخدمين بالاستيقاظ على أغانيهم المفضلة، من بين أشياء أخرى.

وفي سياق منفصل، قالت الشركة إنها ستطلق جهازاً قارئاً رقمياً ”كيندل سكريب” جديداً، وهو أول جهاز يمكن للمستخدم الكتابة عليه.

كما ستضيف المزيد من الميزات إلى الروبوت المنزلي، أسترو، وتصدر أجهزة صدى صوت جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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