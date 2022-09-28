أكّد مجلس الأمن القومي التركي، أن تركيا لن تمتنع عن استخدام جميع الأساليب والأدوات المشروعة لحماية مصالح شعبها ضد جهود اليونان غير المجدية.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن التركي الأربعاء، ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، في أنقرة.

ودعا المجلس الأطراف التي تشجع اليونان في مسألة تسليح الجزر ذات الوضع غير العسكري، إلى الحكمة.

وطالب جميع البلدان إلى الاعتراف باستقلال جمهورية شمال قبرص التركية.

وأكد البيان أن أنشطة الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك ستتواصل بحزم.

ودعا البيان واشنطن إلى التراجع عن قرارها رفع حظر الأسلحة عن إدارة جنوب قبرص، معتبراً القرار "يتعارض مع روح التحالف".

وحول الحرب الروسية-الأوكرانية، شدد مجلس الأمن القومي التركي على ضرورة اتخاذ خطوات ترمي إلى إنهاء الحرب دون تأخير، مؤكداً استمرار المساعي التركية لإحلال السلام.