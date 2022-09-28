سياسة
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إصابة 122 أمنياً وعسكرياً و11 مدنياً في مواجهات في بغداد
أفادت خلية الإعلام الأمني التابعة لمجلس الوزراء العراقي بأن 122 أمنياً وعسكرياً و11 مدنياً أصيبوا خلال مواجهات جرت بين الجانبين في العاصمة بغداد.
إصابة 122 أمنياً وعسكرياً و11 مدنياً في مواجهات في بغداد
إصابة 122 أمنياً وعسكرياً و11 مدنياً في مواجهات في بغداد / AA
28 سبتمبر 2022

أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، إصابة 122 أمنياً وعسكرياً و11 مدنياً خلال مواجهات جرت بين الجانبين في العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة لمجلس الوزراء العراقي في بيان، أن "4 ضباط و118 من منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، إضافة إلى 11 مدنياً أصيبوا خلال الاحتكاك الذي وقع اليوم، في العاصمة بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية".

ودعا البيان جميع العراقيين إلى التزام التوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة.

وجاءت التظاهرات التي شارك بها المئات، وفق شهود عيان، لمحاولة منع مجلس النواب من عقد أولى جلساته بعد أسابيع من إعلان رئيسه محمد الحلبوسي تعليقها في 30 يوليو/تموز الماضي في أعقاب اقتحام اتباع "التيار الصدري" مبنى المجلس والاعتصام فيه احتجاجاً على تسمية محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء عن الإطار التنسيقي.

وتعرضت المنطقة الخضراء لقصف بقذائف هاون بالتزامن مع عقد جلسة البرلمان التي صوّت النواب خلالها بالأغلبية لصالح رفض استقالة الحلبوس التي كان تقدم بها الاثنين، واختيار محسن المندلاوي نائباً أولاً له.

وحتى الساعة 18:30 (ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف الذي أصاب 7 عناصر من قوات الأمن بجروح، وفق الحكومة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" المحلية (خاصة) عن مصدر أمني لم تذكره بالاسم قوله إن القوات الأمنية "أطلقت خلال مظاهرات اليوم، الرصاص الحي ضمن مقتربات جسر الجمهورية في محاولة منها لإرجاع المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد".

وأشارت القناة إلى أن "القوات الأمنية لجأت إلى استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في محاولة منها لتفريق المتظاهرين".

ونقلت منصات إعلامية تسجيلات لاشتباكات بين القوات الأمنية ومتظاهرين يُعتقد انهم من أتباع التيار الصدري استخدموا الحجارة في محاولة لإبعاد القوات الأمنية عن جسر الجمهورية لإسقاط الخط الأول من الكتل الخراسانية التي وضعتها القوات الأمنية لغلق الجسر ومنع المتظاهرين من الوصول إلى المنطقة الخضراء.

وضمن التدابير الأمنية للمظاهرات التي كانت متوقعة نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية صباح اليوم، عن الفريق الركن أحمد سليم قائد عمليات بغداد قوله إن "جميع الجسور في العاصمة مفتوحة باستثناء جسرَي السنك والجمهورية"، وهما جسران قريبان من المنطقة الخضراء.

وربط "سليم" انتهاء الإجراءات الأمنية بتطورات "الموقف والانفراج في الأزمة".

وحالت خلافات بين تحالفي التيار الصدري، والإطار التنسيقي، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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