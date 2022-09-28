قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تنظيم الاستفتاء في مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسيا يجلب المشاكل، كنت أتمنى حلاً بالطرق الدبلوماسية بدلاً من الاستفتاء.

جاء ذلك في مقابلة مع عدد من القنوات التلفزيونية التركية، الأربعاء.

وحذر أردوغان من العواقب الكارثية للحرب النووية، مؤكداً أن أفضل حل للحرب الروسية - الأوكرانية عبر الدبلوماسية سيكون الخطوة الأكثر ملاءمة.

وأوضح أردوغان: "تكلفة خوض حرب نووية (روسية-أوكرانية) ستكون كارثية، ينبغي أن لا نفكر في الأمر، وحل المسألة دبلوماسياً سيكون الخطوة الأكثر ملاءمة".

وبيّن أردوغان: "تنظيم الاستفتاء في مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسيا يجلب المشاكل، كنت أتمنى حلاً بالطرق الدبلوماسية بدلاً من الاستفتاء".

وتابع أردوغان: "السيد زيلينسكي يطلب دعمنا ويريد منا إقناع السيد بوتين بشأن الاستفتاء في المناطق الأربع وأخطط لمناقشة هذه القضايا بالتفصيل مع بوتين غداً".

وفي شأن آخر، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة وروسيا بتطبيق الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا معهما بخصوص سوريا، عام 2019.

وأفاد أردوغان: "يجب على واشنطن وموسكو تطبيق الاتفاقيات التي أبرمناها معهما في 2019، حيث لا يزال تنظيم YPG/PKK الإرهابي ينتشر بالقرب من حدودنا بشكل مخالف لتلك الاتفاقيات".