قال الرئيس الأرميني السابق ليفون تير بيتروسيان إن قرارات صعبة ومؤلمة تنتظر بلاده، وعليها "توقيع اتفاق مع أذربيجان وتركيا".

وأضاف في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية: "ليس أمام بلادنا خيارات أخرى".

وأردف: "إن لم توقع أرمينيا اتفاق سلام مع أذربيجان وتركيا فسنكون غير قادرين على تصحيح حقبة السوفييت التي امتدت إلى 70 عاماً، وسنكون بحاجة إلى إنشاء وطن مجدداً".

وفي 12 سبتمبر/أيلول الجاري أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

وأسفرت تلك الاشتباكات عن استشهاد 79 عسكرياً أذربيجانياً ومقتل 135 جندياً على الأقل من القوات الأرمينية.

من جانبه شدد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف قبل أيام على تصميم بلاده "على صد أي تهديد لسيادتها وسلامتها الإقليمية وتهديد سلامة مواطنيها".

وحث بيراموف أرمينيا على "الامتناع عن زيادة التصعيد، والانخراط بشكل بنَّاء في عملية تطبيع متواصلة لإنشاء وضع مستقر يمكن التنبؤ به وعلاقات حسن جوار في المنطقة".