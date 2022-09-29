سياسة
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أردوغان: حذرنا واشنطن وأثينا بشأن تسليح جزر بحر إيجة وقبرص الرومية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده وجهت التحذيرات اللازمة إلى الولايات المتحدة واليونان بشأن تسليح الجزر التي تتمتع بوضع غير عسكري ببحر إيجة، وأعلن أن رفع واشنطن حظر توريد الأسلحة المفروض على إدارة جنوب قبرص الرومية لن يبقى بلا رد.
أردوغان: حذرنا واشنطن وأثينا بشأن تسليح جزر بحر إيجة وقبرص الرومية
أردوغان: رفع حظر الأسلحة عن قبرص الرومية لن يبقى بلا رد / AA
29 سبتمبر 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رفع الولايات المتحدة حظر توريد الأسلحة المفروض على إدارة جنوب قبرص الرومية لن يبقى دون رد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مساء الأربعاء خلال لقاء تليفزيوني محلي رداً على سؤال حول رصد طائرة مُسيّرة تركية مؤخراً نقل اليونان عربات مدرعة إلى جزيرتين في بحر إيجة ورفع واشنطن حظر توريد السلاح لإدارة قبرص الرومية.

وقال أردوغان: "يجب أن يعلم الجميع أن هذه الخطوة (رفع الحظر) لن تبقى دون رد، وسنتخذ كل التدابير لضمان أمن القبارصة الأتراك".

وأشار إلى عدم وجود تفسير لقرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة "لا من حيث المضمون ولا من حيث التوقيت".

وقال أردوغان: "وجهنا التحذيرات اللازمة إلى الولايات المتحدة واليونان من خلال خارجيتنا، وأبلغنا الأمم المتحدة بالموضوع في 17 سبتمبر/أيلول الجاري".

وأضاف: "ننتظر من الولايات المتحدة ألا تدفع اليونان إلى الانخراط في حسابات خاطئة وألا تسمح بالتلاعب بالرأي العام الدولي".

وشدّد الرئيس التركي على أن الولايات المتحدة لا تتصرف بطريقة عادلة في التعامل بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح أنه لا مجال لمقارنة وضع تركيا في الناتو مع وضع اليونان، لأن الجيش التركي ضمن الأوائل الخمسة في الحلف، سواء من حيث النفقات التي تدفعها والقوات البرية والقوة التي تمنحها.

وبيّن أنه لا يمكن قبول إرسال اليونان كل هذه الكمية من الأسلحة والذخائر والمدرعات إلى جزيرتَي "ميديلّي" و"سيسام".

وأكّد أن المُسيرات التركية رصدت وحددت جميع المدرعات التي قدمتها واشنطن للجانب اليوناني في الفترة الأخيرة، وكذلك الأماكن التي تمركزت فيها تلك المدرعات.

ولفت إلى أن المدرعات الأمريكية في اليونان تستخدم لتهديد تركيا، لكن اليونان تنشرها بذريعة استخدامها ضد روسيا.

وشدّد على ضرورة نزع الأسلحة من الجزر التي تتمتع بوضع غير عسكري في بحر إيجة وفقاً لاتفاقية لوزان للسلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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