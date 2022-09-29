سياسة
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النقل والمدارس وشركة "توتال إنرجي".. فرنسا أمام يوم حافل بالإضرابات
تواجه فرنسا يوماً حافلاً بالإضرابات بعد دعوة نقابات عديدة للإضراب في قطاع النقل والمدارس، فيما يواصل عمال توتال إنرجي إضرابهم الذي بدؤوه الثلاثاء الماضي.
النقل والمدارس وشركة "توتال إنرجي".. فرنسا أمام يوم حافل بالإضرابات
تطالب نقابات فرنسية مثل الاتحاد العام للعمال والاتحاد الفيدرالي الموحد (FSU) بالزيادة في الأجور وإصلاح المعاشات التقاعدية / AFP
29 سبتمبر 2022

من المتوقع أن تشهد قطاعات كثيرة في فرنسا الخميس تعطلاً كبيراً بعد دعوة نقابات لمجموعة من الإضرابات ستشمل عدداً من خطوط النقل والمدارس.

وتطالب نقابات فرنسية مثل الاتحاد العام للعمال والاتحاد الفيدرالي الموحد (FSU) بالزيادة في الأجور وإصلاح المعاشات التقاعدية، إلى جانب تحسين ظروف العمل بعدة قطاعات.

إضراب نسبي في قطاع النقل

وستشهد خطوط عديدة للترامواي والقطار إضراباً عن الحركة، فيما خيرت خطوط أخرى مواصلة العمل لعدم شل الحركة بالكامل على مستوى البلاد.

أما على الصعيد الأوروبي فلن تتعطل حركة مرور الشركات المشغلة للقطارات بين الدول، مع توقع بعض الانقطاعات في الخطوط مع إسبانيا.

المدارس مضربة

في المدارس تتوقع أكبر نقابة فرنسية للتعليم المشاركة بكثافة في الإضراب بالمرحلة الابتدائية، حيث سيُضرب ما يقرب من 20% من معلمي المدارس، مع تفاوت كبير بين المدن، إذ تحتل العاصمة باريس النسبة الأعلى من المدارس المضربة.

وبينما يعاني قطاع التعليم أزمة غير مسبوقة في توظيف المعلمين، بدأ الشعور بنقص المعلمين في بعض المؤسسات يطفو على السطح، مما أدى إلى غضب الموظفين وأولياء الأمور.

عمال توتال إنرجي يواصلون الاحتجاج

من جهة أخرى يواصل موظفو شركة توتال إنرجي إضرابهم الذي أعلنوه الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام على الأقل للمطالبة على وجه الخصوص بزيادة أجورهم ومعادلة مداخيلهم مع أرباح الشركة الهائلة بعد أن استفادت من ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وأجبر الإضراب الشركة على بدء إغلاق مصفاة نورماندي، وهي الأكبر في فرنسا، "لأسباب تتعلق بالسلامة".

وأجرى ممثلو العاملين في صناعات الكهرباء والغاز مفاوضات منذ عدة أشهر مع الشركة للحصول على زيادة في الراتب الأساسي الوطني بما يعادل التضخم، إذ لم يحصلوا إلا على زيادة بنسبة 1.3%.

تظاهرات عديدة

ومن المتوقع أن تشهد فرنسا عدداً من التظاهرات بناءً على دعوة النقابات، إذ جرى التخطيط لما لا يقل عن 200 مكان للتجمع في هذا اليوم الأول من التعبئة المهنية، وفقاً لبيانات النقابة.

في باريس اجتمع المحتجون في ميدان "دنفر روشيرو" في اتجاه "الباستيل"، إذ قال مصدر في الشرطة الفرنسية لصحيفة لو باريزيان إنه يتوقع وجود ما بين 3000 و6000 شخص في العاصمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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