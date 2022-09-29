سياسة
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السويد تكتشف تسرباً رابعاً للغاز في خط أنابيب نورد ستريم
أعلن خفر السواحل السويدي اكتشاف تسرُّب رابع للغاز من خط أنابيب نورد ستريم بوقت سابق هذا الأسبوع، فيما يشتبه الاتحاد الأوروبي بعمل تخريبي وراء تسرُّب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية.
السويد تكتشف تسرباً رابعاً للغاز في خط أنابيب نورد ستريم
حرس السواحل السويدي يكتشف تسرّباً رابعاً للغاز من خط أنابيب نورد ستريم في وقت سابق هذا الأسبوع
29 سبتمبر 2022

قالت متحدثة باسم خفر السواحل السويدي لصحيفة "سفنسكا دجبلادت" إن حرس السواحل اكتشف تسرّباً رابعاً للغاز من خط أنابيب نورد ستريم في وقت سابق هذا الأسبوع.

ويشتبه الاتحاد الأوروبي في وجود عمل تخريبي وراء تسرّب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية التي تمتد أسفل سطح البحر إلى أوروبا وتوعَّد برد "قوي" على أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة.

وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل يني لارسون للصحيفة في وقت متأخر أمس الأربعاء: "اثنان من مواضع التسرُّب (الأربعة) في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد". والآخران يقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك.

ولم يردُدْ خفر السواحل بعد على طلب من رويترز للتعليق اليوم الخميس.

وعلى الرغم من أن خطَّيْ نورد ستريم كانا متوقفين عن العمل في وقت الانفجارات المشتبه بها، فإنهما يمتلئان بالغاز الذي يتسرب إلى بحر البلطيق منذ يوم الاثنين.

وذكر خفر السواحل السويدي أن التسرب الرابع في خط نورد ستريم 2 يقع على مقربة من ثقب أكبر اكتُشف في خط نورد ستريم 1 القريب.

وأعلنت السلطات الدنماركية هذا الأسبوع اكتشاف ثقب في كل من خطَّي الأنابيب بالجزء الموجود داخل مياهها الإقليمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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