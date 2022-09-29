سياسة
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بقيمة 1.1 مليار دولار.. واشنطن تقدّم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا
قدّم البنتاغون مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار على شكل طلبيات أسلحة تتضمن 18 راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" التي تتميّز بدقة الإصابة.
بقيمة 1.1 مليار دولار.. واشنطن تقدّم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا
تتضمّن المساعدات الأمريكية 18 راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" التي تتميّز بدقة الإصابة / AFP
29 سبتمبر 2022

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار على شكل طلبيات أسلحة.

وتهدف هذه الحزمة الجديدة إلى تعزيز دفاع البلاد على الأمدين المتوسط والطويل، وتتضمّن بشكل خاص 18 راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" التي تتميّز بدقة الإصابة.

وزوّدت الولايات المتّحدة الجيش الأوكراني حتى اليوم بـ16 راجمة من طراز هيمارس. وأدت هذه الراجمات المثبّتة على مدرّعات خفيفة دوراً مهماً في نجاح الهجوم المضادّ الذي شنّته قوات كييف مؤخراً ضد القوات الروسية.

كما تتضمّن الحزمة 150 عربة همفي مصفحة و150 آلية لنقل السلاح ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المُسيّرة، على ما أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان.

ولا يتعلق الأمر بالتسليح المخصص للقوات الأوكرانية التي تقاتل حالياً ضد القوات الروسية في شرق وجنوب البلاد، بل بمعدّات لن تُسلّم لكييف قبل أشهر عدّة.

وأكد البيان أن هذه المساعدة الجديدة "تظهر التزام الولايات المتحدة مواصلة دعم أوكرانيا على الأمد الطويل".

وأضاف البنتاغون أن ذلك "يمثل استثماراً يمتد سنوات في القدرات الضرورية لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية المستمر في الوقت الذي تدافع فيه عن سيادة أوكرانيا وأراضيها ضد العدوان الروسي".

وترفع هذه الحزمة الجديدة قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى 16.2 مليار دولار منذ بدء الهجوم الروسي على البلاد في 24 فبراير/شباط و16.9 مليار دولار منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.

وفي البيت الأبيض قالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان-بيار إنّ التزام مواصلة توريد الأسلحة لكييف يُظهر "أنّنا لن ننثني عن دعم أوكرانيا. سنواصل الوقوف مع الشعب الأوكراني وتقديم المساعدة الأمنية التي يحتاجون إليها للدفاع عن أنفسهم مهما طال الأمر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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