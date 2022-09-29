نفّذ جهاز الاستخبارات التركي عملية أمنية شمالي سوريا أسفرت عن توقيف 3 إرهابيين من تنظيم PKK\PYD\YPG.

وأفادت مصادر أمنية تركية للأناضول الخميس بأن الإرهابيين كانوا يخططون للانتقال إلى جبال الأمانوس جنوبي تركيا، عبر تل رفعت-أعزاز ثم ولاية كيليس المحاذية للحدود السورية.

وأضافت أن تنظيم PKK الانفصالي أوكل إلى الإرهابيين الموقوفين مهمة تنفيذ عمل إرهابي يستهدف قوات الأمن داخل تركيا.

وأوضحت أن فرق الاستخبارات ضبطت أسلحة وتجهيزات مع الإرهابيين بعد أن نصبت كميناً لهم على طريق عفرين- أعزاز وقبضت عليهم أحياء لتمنعهم من دخول الحدود التركية وتنفيذ مخططهم الإرهابي.