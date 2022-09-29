سياسة
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الاستخبارات التركية توقف 3 إرهابيين كانوا يخططون لدخول تركيا
وقف جهاز الاستخبارات التركي 3 إرهابيين من تنظيم PKK\PYD\YPG في عملية أمنية شمالي سوريا. وقالت مصادر أمنية إن الإرهابيين الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف قوات الأمن داخل تركيا.
الاستخبارات التركية توقف 3 إرهابيين كانوا يخططون لدخول تركيا
مصادر أمنية تركية: PKK أوكل إلى الإرهابيين مهمة تنفيذ عمل إرهابي يستهدف قوات الأمن داخل تركيا / AA
29 سبتمبر 2022

نفّذ جهاز الاستخبارات التركي عملية أمنية شمالي سوريا أسفرت عن توقيف 3 إرهابيين من تنظيم PKK\PYD\YPG.

وأفادت مصادر أمنية تركية للأناضول الخميس بأن الإرهابيين كانوا يخططون للانتقال إلى جبال الأمانوس جنوبي تركيا، عبر تل رفعت-أعزاز ثم ولاية كيليس المحاذية للحدود السورية.

وأضافت أن تنظيم PKK الانفصالي أوكل إلى الإرهابيين الموقوفين مهمة تنفيذ عمل إرهابي يستهدف قوات الأمن داخل تركيا.

وأوضحت أن فرق الاستخبارات ضبطت أسلحة وتجهيزات مع الإرهابيين بعد أن نصبت كميناً لهم على طريق عفرين- أعزاز وقبضت عليهم أحياء لتمنعهم من دخول الحدود التركية وتنفيذ مخططهم الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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