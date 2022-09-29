قالت معاهد اقتصادية رائدة بألمانيا في توقعات نشرت الخميس إن التضخم بألمانيا سيستمر بالارتفاع العام المقبل، بينما سيدخل الاقتصاد حالة ركود، إذ سيؤثر ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر والشركات.

وقالت المراكز البحثية في بيان مشترك إن وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين "ستزداد أكثر خلال الأشهر المقبلة"، لتصل إلى 8.8% في عام 2023، متوقعين أن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.4% العام المقبل.

وهوت الأسهم الأوروبية الخميس مع تحذير عدد من الشركات منها إتش آند إم H&M السويدية من تداعيات زيادة التضخم والتكلفة على أنشطتها.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7% بحلول الساعة 07:59 بتوقيت غرينتش.

وانخفض سهم إتش آند إم 4.5% بعد تسجيل ثاني أكبر شركة عالمية لمبيعات الملابس بالتجزئة أرباحاً أقل من المتوقع، بفعل زيادة تكاليف الإنتاج وتباطؤ إنفاق المستهلكين وخروجها من روسيا.

ونزل سهم إنديتكس Inditex المالكة للعلامة التجارية زارا 2.2%، وتراجع المؤشر ستوكس لأسهم شركات التجزئة 4.3%.

وهوى سهم أليغرو Allegro البولندية للتجارة الإلكترونية 6.8% بعد خفض الشركة لتوقعات الأرباح للعام بأكمله لثاني مرة هذا العام وتحذيرها من أن ارتفاع التضخم قد يخفض الطلب.

وتراجع سهم Next نكست 10% بعد خفض شركة بيع الملابس بالتجزئة توقعات الأرباح والمبيعات.

وقفز سهم راشونال الألمانية Rational AG لصناعة أدوات المطبخ 10.8% بعد رفع الشركة توقعاتها للمبيعات والأرباح لعام 2022.