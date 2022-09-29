سياسة
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جاوش أوغلو: الولايات المتحدة تخلت عن الحياد بقضيتَي قبرص وإيجة
وزير الخارجية التركي يقول إن الولايات المتحدة تخلت عن الحياد بشأن قضيتَي قبرص وبحر إيجة لصالح اليونان. وأوضح أن أثينا تنتهك وضع الجزر منزوعة السلاح بشكل يخالف القانون الدولي، مؤكداً ان تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه تلك الانتهاكات.
جاوش أوغلو: الولايات المتحدة تخلت عن الحياد بقضيتَي قبرص وإيجة
جاوش أوغلو: اليونان تنتهك وضع الجزر منزوعة السلاح بشكل يخالف القانون الدولي / Others
29 سبتمبر 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس إن الولايات المتحدة تخلت عن سياسة الحياد والتوازن في قضيتَي قبرص وبحر إيجة لصالح اليونان.

وأضاف في مؤتمر صحفي بولاية دنيزلي غربي البلاد أن اليونان تنتهك وضع الجزر منزوعة السلاح بشكل يخالف القانون الدولي.

وأكد أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه خطوات اليونان، وستتخذ التدابير اللازمة حيالها.

وأضاف: "في الآونة الأخيرة تخلت الولايات المتحدة عن سياستها السابقة بالحياد والتوازن واتخذت خطوات لصالح اليونان، كما رفعت حظر الأسلحة المفروض على الإدارة القبرصية الجنوبية لمدة عام".

وتابع: "بوصفنا دولة ضامنة سنرسل التعزيزات اللازمة إلى جمهورية شمال قبرص التركية، وسنتخذ الخطوات الضرورية سواء في بحر إيجة أو في جزيرة قبرص، للدفاع عن مصالحنا وأمننا وحماية حقوق القبارصة الأتراك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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