قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس إن الولايات المتحدة تخلت عن سياسة الحياد والتوازن في قضيتَي قبرص وبحر إيجة لصالح اليونان.

وأضاف في مؤتمر صحفي بولاية دنيزلي غربي البلاد أن اليونان تنتهك وضع الجزر منزوعة السلاح بشكل يخالف القانون الدولي.

وأكد أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه خطوات اليونان، وستتخذ التدابير اللازمة حيالها.

وأضاف: "في الآونة الأخيرة تخلت الولايات المتحدة عن سياستها السابقة بالحياد والتوازن واتخذت خطوات لصالح اليونان، كما رفعت حظر الأسلحة المفروض على الإدارة القبرصية الجنوبية لمدة عام".

وتابع: "بوصفنا دولة ضامنة سنرسل التعزيزات اللازمة إلى جمهورية شمال قبرص التركية، وسنتخذ الخطوات الضرورية سواء في بحر إيجة أو في جزيرة قبرص، للدفاع عن مصالحنا وأمننا وحماية حقوق القبارصة الأتراك".