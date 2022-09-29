سياسة
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بوتين سيرأس مراسم ضم مدن أوكرانية.. وموسكو ترى تسرب الغاز "عملاً إرهابياً"
قال المتحدث باسم الكرملين إن الحوادث في خطَّيْ أنابيب للغاز يمتدان تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا تبدو "عملاً إرهابياً" وتتطلب التحقيق بالتعاون مع عدد من الدول.
بوتين سيرأس مراسم ضم مدن أوكرانية.. وموسكو ترى تسرب الغاز "عملاً إرهابياً"
الكرملين: بوتين يرأس مراسم ضم أربع مناطق أوكرانية لروسيا / Others
29 سبتمبر 2022

قال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيُقيم غداً الجمعة مراسم لـضمّ أربع مناطق من أوكرانيا إلى بلاده.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف إن المراسم ستجري في الساعة 15:00 بتوقيت موسكو (12:00 بتوقيت غرينتش) غداً الجمعة لتوقيع "اتفاقات انضمام أراضٍ جديدة إلى روسيا الاتحادية".

وقال بيسكوف إن الاتفاقيات ستوقّع "مع جميع المناطق الأربع التي أجرت استفتاءات وتقدّمت بمطالب بهذا الشأن إلى الجانب الروسي".

وقال مسؤولون مدعومون من روسيا في أربع مناطق بأوكرانيا تسيطر عليها القوات الروسية إن الاستفتاءات تُظهر أن أغلبية ساحقة من سكانها أيدوا الانضمام إلى روسيا في تصويت انتقدته أوكرانيا والغرب ووصفاه بأنه "صوري".

وقال الكرملين إنه عقب مراسم التوقيع في الكرملين سيلقي بوتين كلمة ويلتقي بالمسؤولين الذين عينتهم موسكو في المناطق الأوكرانية.

"تبدو عملاً إرهابياً"

من ناحية ثانية قال بيسكوف إن الحوادث في خطَّيْ أنابيب للغاز يمتدان تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا تبدو "عملاً إرهابياً" وتتطلب التحقيق بالتعاون مع عدد من الدول.

ويحقق الاتحاد الأوروبي في تسريبات كبيرة في خطَّيْ أنابيب نورد ستريم 1 و2، التابعين لشركة غازبروم الروسية وقال إنه يشتبه بحدوث عمل تخريبي.

وذكرت محطة CNN الإخبارية الأمريكية نقلاً عن ثلاثة مصادر أن مسؤولين أمنيين أوروبيين رصدوا سفناً وغواصات تابعة للبحرية الروسية ليست ببعيدة عن مواقع التسريب في نورد ستريم.

ورداً على طلب للتعليق على تقرير CNN قال بيسكوف إنه كان في المنطقة وجود أكبر بكثير لحلف شمال الأطلسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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