سيتغيب نحو 3 ملايين طفل في باكستان عن فصل دراسي واحد على الأقل بسبب الأضرار التي لحقت بالمدارس بعد الفيضانات التي أعقبت هطول أمطار موسمية غزيرة في البلاد، حسبما أفاد مسؤولون بلجنة التخطيط والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الخميس.

وأثرت الفيضانات غير المسبوقة التي بدأت منتصف يونيو/حزيران على أكثر من 33 مليون شخص وأغرقت ملايين الأفدنة ودمرت البنية التحتية، بما فيها المرافق التعليمية.

الأمر الذي دفع السلطات إلى إقامة مراكز تعليم مؤقتة لتمكين الأطفال في المناطق المتضررة من مواصلة الدراسة، لكن المسؤولين أفادوا بأنها غير كافية بسبب حجم الدمار.

وفي إقليم السند جنوبي البلاد (الأكثر تضرراً) دمرت الفيضانات نحو 15 ألف مدرسة، مسجل بها 2.4 مليون تلميذ، حسبما أعلنت إدارة التعليم المحلية.

وذكر مسؤولون بلجنة التخطيط والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث لوكالة أسوشيتدبرس أن 2.8 مليون طفل على الأقل في أنحاء البلاد قد يتغيبون عن فصل دراسي، مضيفين أن باكستان ويونيسف ووكالات أخرى أقامت عشرات من مراكز التعليم المؤقتة.

ويوم الخميس صرح وزير التخطيط أحسن إقبال للصحفيين في المركز الوطني للاستجابة للفيضانات بأن الفيضانات تسببت في حجم دمار يتطلب أعمال إغاثة وإعادة تأهيل لمدة عامين.

وأودت الفيضانات بحياة 1666 شخصاً، وألحقت أضراراً بـ643 مدرسة في بلوشستان و109 مدارس في البنجاب، و287 في إقليم خيبر بختونخوا.

ووفق بيانات صدرت الأربعاء عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فإن معظم ضحايا الكارثة أو المتضررين منها من النساء والأطفال.