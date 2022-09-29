سياسة
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ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لمواجهة أزمة أسعار الطاقة
أعلنت ألمانيا عن تخصيص ما يصل إلى 200 مليار يورو لتخفيف العبء عن مستهلكي الطاقة في البلاد، بعد الأزمة التي تسببت فيها الحرب في أوكرانيا وقطع موسكو الإمدادات عن أوروبا.
ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لمواجهة أزمة أسعار الطاقة
ألمانيا تخصص 200 مليار يورو لمواجهة أزمة أسعار الطاقة / AA
29 سبتمبر 2022

تخطط ألمانيا لإنفاق ما يصل إلى 200 مليار يورو (195 مليار دولار) لمساعدة المستهلكين والشركات في البلاد، على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال المستشار أولاف شولتز في تصريحات صحفية، الخميس، إن الحكومة ستعيد تنشيط صندوق الاستقرار الاقتصادي المستخدم سابقاً خلال الأزمة المالية العالمية ووباء فيروس كورونا.

وتواجه ألمانيا زيادة حادة وصلت إلى ثلاثة أضعاف في فواتير الطاقة على المستهلكين من الأسر والشركات، وسط خطة أوروبية لإدارة أزمة الطاقة خلال الشتاء المقبل.

وأضاف شولتز أن قرار موسكو قطع الغاز الطبيعي عن أوروبا، والتسربات الأخيرة على خطي أنابيب نورد ستريم، أظهرا أنه لا يمكن توقع المزيد من إمدادات الطاقة الروسية في المستقبل القريب.

وأجرى المستشار الألماني نهاية الأسبوع الماضي، جولة شملت السعودية والإمارات وقطر، بهدف توقيع عقود لتوريد الطاقة إلى بلاده، إلا أنه لم يعلن إلا عن بعض العقود مع الإمارات.

كانت ألمانيا تستورد 50% من حاجتها للغاز الطبيعي من روسيا، قبل أن تتراجع حالياً لأقل من 20%، فيما تؤكد الحكومة أن وارداتها ستكون صفراً خلال سنوات قليلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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