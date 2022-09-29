قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، إن طفلاً "استشهد، بعدما وقع من علو خلال ملاحقته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي"، جنوبي الضفة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الطفل ريان سليمان البالغ من العمر 7سنوات، من بلدة تقّوع جنوبي بيت لحم، فارق الحياة في مستشفى بيت جالا الحكومي.

وأضافت: "لم تنجح جميع المحاولات لإنعاش قلب الطفل بعد سقوطه من علو، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في بلدة تقّوع".

وعادةً ما تندلع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بلدة تقّوع، نظراً لوجودها بالقرب من شارع عام، تمر عبره مركبات للمستوطنين الإسرائيليين.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في تعقيب أصدره، إن عدداً "من المشتبه بهم ألقوا الحجارة تجاه مواطنين (مستوطنين إسرائيليين) على الطريق العام بالقرب من قرية تقّوع"، مضيفاً أن قواته "أجرت أعمال تمشيط بحثاً عنهم دون أن تقع أي مواجهات أو استخدام للأسلحة أو وسائل لتفريق المظاهرات".

وتابع: "وردت أنباء عن وفاة صبي فلسطيني، حيث يتضح من الفحص الأولي أنه لا توجد علاقة بين وفاته وبين نشاطات جيش الدفاع في المنطقة، يجري التحقيق في تفاصيل الحادث".