أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مساء الخميس، المشكلات القائمة بين موسكو وكييف.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال أعمال الجمعية العامة الاعتيادية بنسختها الـ21 لاتحاد التجار والحرفيين التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان إن تركيا لن تعاني خلال الشتاء القادم مقارنة بالعديد من الدول، وذلك بفضل مشاريع خطوط الأنابيب الضامنة لأمن بلاده من إمدادات الطاقة، وبفضل الاتفاقيات المبرمة ومستودعات الغاز الطبيعي المسال وأنشطة التنقيب الجارية في البحر الأسود وشرقي المتوسط.

وأضاف: "مساءً سيكون لي حديث مع الرئيس بوتين وستكون فرصة لبحث المشاكل بينهم وبين أوكرانيا. ما لم تطرأ حالة استثنائية فإننا سنمضي أشهر الشتاء دون مشاكل مقارنة بالعديد من بلدان العالم".

والأربعاء، قال أردوغان إن تنظيم الاستفتاء في مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسيا يجلب المشاكل، كنت أتمنى حلاً بالطرق الدبلوماسية بدلاً من الاستفتاء.

وحذر أردوغان في مقابلة مع عدد من القنوات التلفزيونية التركية، من العواقب الكارثية للحرب النووية، مؤكداً أن أفضل حل للحرب الروسية - الأوكرانية عبر الدبلوماسية سيكون الخطوة الأكثر ملاءمة.

وأوضح أردوغان: "تكلفة خوض حرب نووية (روسية-أوكرانية) ستكون كارثية، ينبغي أن لا نفكر في الأمر، وحل المسألة دبلوماسياً سيكون الخطوة الأكثر ملاءمة".

وبيّن أردوغان: "تنظيم الاستفتاء في مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسيا يجلب المشاكل، كنت أتمنى حلاً بالطرق الدبلوماسية بدلاً من الاستفتاء".

وتابع أردوغان: "السيد زيلينسكي يطلب دعمنا ويريد منا إقناع السيد بوتين بشأن الاستفتاء في المناطق الأربع وأخطط لمناقشة هذه القضايا بالتفصيل مع بوتين غداً".