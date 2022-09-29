قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن أنقرة سترسل مزيداً من القوات إلى جمهورية قبرص التركية لحماية الأتراك فيها، وتوفر كل ما يحتاجون إليه من أسلحة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال مشاركته في الملتقى الشبابي الذي نظمته جامعة باموق قلعة بولاية دنيزلي التركية.

وأوضح جاوش أوغلو أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها في جزيرة قبرص وبحرَي إيجة والمتوسط، "حتى لو وقف العالم بأسره ضدها".

وعن رفع الولايات المتحدة حظر توريد السلاح إلى إدارة قبرص الرومية، قال: "سألت نظيري الأمريكي في إحدى لقاءاتنا عن سبب هذه الخطوة، وقلت له مقابل ماذا تعطون هذه الأسلحة؟".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تخلت عن سياسة الحياد والتوازن في قضيتَي قبرص وبحر إيجة لصالح اليونان.

وأكد جاوش أوغلو أن تركيا تواصل مساعيها الدبلوماسية للدفاع عن حقوقها في قبرص وبحري إيجة والمتوسط.

والخميس أيضاً، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رفع الولايات المتحدة حظر توريد الأسلحة المفروض على إدارة جنوب قبرص الرومية لن يبقى دون رد.

وقال أردوغان: "وجهنا التحذيرات اللازمة إلى الولايات المتحدة واليونان من خلال خارجيتنا، وأبلغنا الأمم المتحدة بالموضوع في 17 سبتمبر/أيلول الجاري".

ومنتصف سبتمبر/ أيلول، أدانت الخارجية التركية بشدة تمديد واشنطن قرارها المتخذ في سبتمبر/أيلول 2020 بشأن رفع حظر توريد الأسلحة إلى إدارة جنوب قبرص الرومية لمدة عام خلال السنة المالية 2023.