سياسة
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توسيالي التركية تبحث مع الجزائر فرص الاستثمار في أكبر منجم للحديد في العالم
أجرى وزير الطاقة والمناجم الجزائري، ورئيس مجلس إدارة شركة توسيالي التركية، الخميس محادثات لتعزيز فرص الاستثمار  بمنجم غار جبيلات، أحد أكبر مناجم العالم للحديد والصلب.
توسيالي التركية تبحث مع الجزائر فرص الاستثمار في أكبر منجم للحديد في العالم
شركة توسيالي التركية بالجزائر / AA
29 سبتمبر 2022

بحثت الحكومة الجزائرية وشركة توسيالي التركية، فرص الاستثمار في منجم غار جبيلات للحديد والصلب (جنوب غرب الجزائر)، أحد أكبر مناجم العالم.

وجرت المحادثات في الجزائر الخميس، بين وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ورئيس مجلس إدارة شركة توسيالي التركية فؤاد توسيالي، وفق بيان لوزارة الطاقة الجزائرية.

وركزت المحادثات على علاقات التعاون بين الشركات في القطاع المنجمي ومجمع توسيالي، والشراكة وفرص الاستثمار لا سيما فيما يتعلق باستخدام خامات حديد منجم غار جبيلات لتموين مصنع الحديد والصلب "توسيالي" بولاية وهران الساحلية (غرب).

وأشار البيان إلى أنه تقرر خلال اللقاء، إعداد دراسة فنية وتجارية حول إنشاء مصنع لمعالجة خامات حديد منجم غار جبيلات، دون تفاصيل إضافية.

وختم البيان بالتأكيد على أن عرقاب أعرب عن رغبة القطاع في تعزيز وتوسيع التعاون مع مجمع توسيالي التركي.

وقبل أشهر فازت توسيالي بجائزة أفضل مصدّر في البلاد خارج قطاع المحروقات في العام 2021، بإجمالي مبيعات فاق 700 مليون دولار.

ومطلع أغسطس/آب الماضي، أعلنت الجزائر بدء العمل في المنجم الذي تعده "الأكبر في العالم" بولاية تندوف بأقصى جنوب غربي البلاد.

واستحوذت 3 شركات صينية على مشروع استخراج خام الحديد من المنجم، الذي تقدر احتياطاته بنحو 3 مليارات طن، باستثمار أولي بلغ ملياري دولار.

ويتضمن المشروع إنشاء عدة مشاريع مرافقة له، على غرار ربطه بخط للسكك الحديدية لنقله إلى مواني التصدير في الشمال بوهران ومستغانم (شمال غرب)، وتحويل جزء منه إلى حديد صلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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