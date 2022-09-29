سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس مجلس الشورى السعودي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع تركيا
أكد كل من رئيس مجلس الشورى السعودي والسفير التركي لدى الرياض على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين وزيادة التواصل بين المسؤولين في عدة مجالات، بما ينعكس إيجاباً على المنطقة كلها.
رئيس مجلس الشورى السعودي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع تركيا
رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ والسفير التركي لدى الرياض فاتح أولصوي / AA
29 سبتمبر 2022

أكد رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ، الخميس، أهمية تعزيز علاقات بلاده مع تركيا في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقباله السفير التركي لدى الرياض فاتح أولصوي، بمقر مجلس الشورى في العاصمة الرياض وتسلمه دعوة لزيارة تركيا، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وحسب الوكالة، فقد أكد آل الشيخ "أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية تركيا للإسهام في تفعيل التعاون الثنائي المشترك بينهما في مختلف المجالات، لاسيما على المستوى البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الأمة التركي".

كما لفت إلى "أهمية تفعيل التواصل المستمر بينهما (البلدين)، وضرورة العمل على تفعيل دور لجنتَي الصداقة البرلمانية المشتركة بينهما".

من جهته، أشاد أولصوي، وفق الوكالة، "بالزيارات المتبادلة التي تمّت بين قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية".

وأشار إلى أن "العلاقات بين البلدين تعدّ علاقات أخوّة، وأن تعاون البلدين ينعكس إيجاباً على المنطقة والأمّة الإسلامية".

وأكد أولصوي على "أهمية زيادة التواصل بين مسؤولي البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً التواصل البرلماني بين المجلسين".

وأفادت الوكالة أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيزها وتقويتها، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكشفت الوكالة عن أن رئيس مجلس الشورى تسلّم من السفير دعوة رسمية من رئيس مجلس الأمّة التركي مصطفى شنطوب لزيارة جمهورية تركيا.

وشهدت العلاقات التركية السعودية بالآونة الأخيرة نشاطاً ملحوظاً مكثفاً، حيث أسس تبادل الزيارات الرفيعة لمرحلة جديدة من الازدهار.

ويتمتع البلدان بمكانة بارزة في مقدمة الدول الشرق أوسطية العربية والإسلامية، ومن شأن التقارب أن ينعكس إيجاباً على المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us