أكد رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ، الخميس، أهمية تعزيز علاقات بلاده مع تركيا في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقباله السفير التركي لدى الرياض فاتح أولصوي، بمقر مجلس الشورى في العاصمة الرياض وتسلمه دعوة لزيارة تركيا، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وحسب الوكالة، فقد أكد آل الشيخ "أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية تركيا للإسهام في تفعيل التعاون الثنائي المشترك بينهما في مختلف المجالات، لاسيما على المستوى البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الأمة التركي".

كما لفت إلى "أهمية تفعيل التواصل المستمر بينهما (البلدين)، وضرورة العمل على تفعيل دور لجنتَي الصداقة البرلمانية المشتركة بينهما".

من جهته، أشاد أولصوي، وفق الوكالة، "بالزيارات المتبادلة التي تمّت بين قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية".

وأشار إلى أن "العلاقات بين البلدين تعدّ علاقات أخوّة، وأن تعاون البلدين ينعكس إيجاباً على المنطقة والأمّة الإسلامية".

وأكد أولصوي على "أهمية زيادة التواصل بين مسؤولي البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً التواصل البرلماني بين المجلسين".

وأفادت الوكالة أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيزها وتقويتها، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكشفت الوكالة عن أن رئيس مجلس الشورى تسلّم من السفير دعوة رسمية من رئيس مجلس الأمّة التركي مصطفى شنطوب لزيارة جمهورية تركيا.

وشهدت العلاقات التركية السعودية بالآونة الأخيرة نشاطاً ملحوظاً مكثفاً، حيث أسس تبادل الزيارات الرفيعة لمرحلة جديدة من الازدهار.

ويتمتع البلدان بمكانة بارزة في مقدمة الدول الشرق أوسطية العربية والإسلامية، ومن شأن التقارب أن ينعكس إيجاباً على المنطقة.