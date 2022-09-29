سياسة
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أردوغان وبوتين يبحثان في اتصال خفض التوتر بأوكرانيا وتمديد اتفاقية الحبوب
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي، الخميس، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عدداً من التطورات المهمة على الساحة الإقليمية وفي مقدمتها تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وخفض التصعيد في أوكرانيا.
أردوغان وبوتين يبحثان في اتصال خفض التوتر بأوكرانيا وتمديد اتفاقية الحبوب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين / Others
29 سبتمبر 2022

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي، الخميس، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، آخر التطورات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت رئاسة دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية في بيان، إن الرئيس أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي بوتين، أكد فيه أن تركيا تعمل على مسألة تصدير الأسمدة والحبوب الروسية بلا انقطاع.

وأعرب أردوغان في الاتصال عن ارتياحه لنجاح عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والتي ظلوا يعملون عليها منذ فترة طويلة، وكذلك سير اتفاقية إسطنبول (لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود)، التي جرت بدعم من الأمم المتحدة.

وأشار أردوغان إلى أن في تمديد الآلية، التي ستنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.

كما لفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات في أوكرانيا لتمهيد الطريق أمام تطورات أكثر إيجابية، مشيراً إلى خطط موسكو لدمج أربع مناطق أوكرانية في روسيا.

وطالب الرئيس أردوغان نظيره الروسي بإعطاء فرصة أخرى لمفاوضات السلام، وأشار إلى أن تركيا مستعدة للعب دور تيسيري في هذه العملية.

من جهته، قال الكرملين في بيان إن بوتين أبلغ أردوغان في اتصال هاتفي بضرورة الوفاء باتفاق الحبوب بما يشمل إزالة الحواجز أمام الأغذية والأسمدة الروسية.

كما وصف بوتين وفق الكرملين “التخريب غير المسبوق” لخطَّي غاز نورد ستريم بأنه “عمل من أعمال الإرهاب الدولي”.

ومن المقرر أن ينتهي أمد اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، والذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية، في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني ويمكن تجديده بدعم من روسيا والأطراف الثلاثة الأخرى في الاتفاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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