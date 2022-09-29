قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن إعصار "إيان" قد يكون الأعنف في تاريخ ولاية "فلوريدا".

وأضاف بايدن، في كلمة من مقر الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، "قد يكون هذا أعنف إعصار في تاريخ فلوريدا، الأرقام لا تزال غير واضحة، إلا أننا نسمع تقارير أولية عن وقوع خسائر كبيرة في الأرواح".

وأعلن بايدن فلوريدا "منطقة كوارث كبرى" بسبب الإعصار، الذي خلّف أضراراً كارثية واسعة النطاق في معظم أنحاء جنوب غربي الولاية حيث لا يزال 2.6 مليون شخص بدون كهرباء.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً: "رسالتي إلى سكان فلوريدا، عندما تكون البلاد في مثل هذه الأوقات، تتحد الولايات المتحدة.. سنعمل معاً كفريق واحد".

والأربعاء، اجتاح إعصار "إيان" ساحل خليج ولاية فلوريدا ليضربها بعواصف قوية وأمطار غزيرة.

واقتلع الإعصار الأشجار وأسقط أعمدة كهرباء وإشارات مرور، فيما غمرت الأمطار الشوارع، وتسببت في أضرار مادية جسيمة.

وصباح الخميس، كان التيار الكهربائي ما زال مقطوعاً عن أكثر من 2,6 مليون منزل ومتجر من أصل 11 مليوناً حول مسار الإعصار.

وواصل الإعصار مساره المدمر نحو كارولاينا الجنوبية الخميس، متسبباً برياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر بالساعة وفيضانات "كارثية" في شرق وسط فلوريدا، وفقاً لمركز الأعاصير الوطني الأمريكي.

وتوقع مركز الأعاصير الأمريكي أن يكون إيان فوق غرب المحيط الأطلسي بحلول نهاية اليوم، مشيراً إلى إمكان اقترابه من قوة الإعصار عندما يمرّ قرب ساحل كارولاينا الجنوبية الجمعة.