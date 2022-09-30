أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية BBC الخميس وقف البث الإذاعي بعشر لغات، من بينها العربية والفارسية والصينية والبنغالية، إلى جانب إلغاء مئات الوظائف عبر الخدمة العالمية.

وقالت الهيئة في بيان إنها "تعتزم إلغاء 382 وظيفة بالخدمة العالمية في إطار جهودها الرامية إلى توفير 28.5 مليون جنيه إسترليني من المدخرات السنوية لخدماتها الدولية".

والخدمات الإذاعية الأخرى التي وُقفت هي القرغيزية (إحدى لغات قيبتشاك التركية)، والأوزبكية (فرع من شجرة اللغات التركية)، والهندية، والإندونيسية، والتاميلية (إحدى اللغات الدرافيدية المنتشرة في شمال سريلانكا وشرقها)، والأردية (اللغة الرسمية في باكستان)، حسب المصدر نفسه.

وأوضح البيان أن "التضخم المرتفع وارتفاع التكاليف أدى إلى خيارات صعبة للهيئة".

وأضافت الهيئة البريطانية أن خطط الخدمة العالمية تدعم استراتيجيتها لإنشاء منظومة رقمية حديثة تبث عبر الإنترنت من أجل زيادة التأثير على الجماهير.

واللغات التي ستصبح متاحة عبر الإنترنت فقط هي الصينية، والغوجاراتية (وهي اللغة الأصلية لولاية غوجارات، ولكن يتحدث بها أيضاً في مناطق أخرى في الهند والعالم)، والإيغبو (اللغة الرسمية في نيجيريا) ، والإندونيسية، والبيدجين (نسخة هجينة من اللغة الإنجليزية تستخدم في جنوب نيجيريا، وغانا، والكاميرون، وغينيا الاستوائية)، والأردية، واليوروبا (اللغة المستخدمة في جنوب غرب نيجيريا، وبعض أجزاء غرب إفريقيا، بخاصة في بنين وتوغو).

والخدمة العالمية هي إذاعة دولية متعددة الوسائط تقدم مجموعة واسعة من الخدمات اللغوية والإقليمية عبر الراديو والتلفزيون.