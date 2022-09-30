تبادل المرشحان البارزان في انتخابات الرئاسة بالبرازيل اتهامات بالفساد في المناظرة الأخيرة قبل خوض غمار الانتخابات يوم الأحد المقبل.

ووصف الرئيس اليميني المتطرف الحالي جايير بولسونارو منافسه اليساري الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأنه رئيس عصابة إجرامية كانت تدير "حكومة من اللصوص" خلال ولايته الرئاسية التي استمرت لفترتين من 2003 حتى 2010.

من جهته وصف لولا الذي يتقدم بفارق واضح في استطلاعات الرأي قبل الجولة الأولى من التصويت بولسونارو بأنه "كاذب وقح" تسترت حكومته على الكسب غير المشروع بشراء اللقاحات وقت جائحة كورونا التي حصدت أرواح أكثر من 680 ألف برازيلي.

وتظهر استطلاعات الرأي الرئيسية تقدم لولا بما يترواح بين 10 و15 نقطة مئوية على بولسونارو قبل الجولة الأولى من التصويت.

وقالت مؤسسة داتافولها لاستطلاعات الرأي إن لولا حاصل على تأييد 50% من الأصوات الصالحة، باستثناء البطاقات الفارغة واللاغية، ويمكن أن يفوز في الانتخابات مباشرة الأحد بلا حاجة إلى جولة إعادة.