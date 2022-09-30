سياسة
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الرئيس البرازيلي ومنافسه يتبادلان الاتهامات بمناظرة أخيرة قبل الانتخابات
في مناظرة أخيرة قبل الانتخابات تبادل المرشحان البارزان للرئاسة بالبرازيل، الرئيس الحالي جايير بولسونارو ومنافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الاتهامات بالفساد. ووفق استطلاعات الرأي فإن لولا يتقدم على بولسونارو قبل الجولة الأولى المقررة الأحد.
الرئيس البرازيلي ومنافسه يتبادلان الاتهامات بمناظرة أخيرة قبل الانتخابات
الرئيس الحالي جايير بولسونارو ومنافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أثناء عقد المناظرة / AFP
30 سبتمبر 2022

تبادل المرشحان البارزان في انتخابات الرئاسة بالبرازيل اتهامات بالفساد في المناظرة الأخيرة قبل خوض غمار الانتخابات يوم الأحد المقبل.

ووصف الرئيس اليميني المتطرف الحالي جايير بولسونارو منافسه اليساري الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأنه رئيس عصابة إجرامية كانت تدير "حكومة من اللصوص" خلال ولايته الرئاسية التي استمرت لفترتين من 2003 حتى 2010.

من جهته وصف لولا الذي يتقدم بفارق واضح في استطلاعات الرأي قبل الجولة الأولى من التصويت بولسونارو بأنه "كاذب وقح" تسترت حكومته على الكسب غير المشروع بشراء اللقاحات وقت جائحة كورونا التي حصدت أرواح أكثر من 680 ألف برازيلي.

وتظهر استطلاعات الرأي الرئيسية تقدم لولا بما يترواح بين 10 و15 نقطة مئوية على بولسونارو قبل الجولة الأولى من التصويت.

وقالت مؤسسة داتافولها لاستطلاعات الرأي إن لولا حاصل على تأييد 50% من الأصوات الصالحة، باستثناء البطاقات الفارغة واللاغية، ويمكن أن يفوز في الانتخابات مباشرة الأحد بلا حاجة إلى جولة إعادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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